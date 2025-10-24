Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από το Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προτείνει να συμμετάσχουν, θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Στρατιωτικο-Πολιτικό Συντονιστικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί υπό αμερικανική εποπτεία για την παρακολούθηση της εκεχειρίας.

Οι επόμενες φάσεις του «σχεδίου Τραμπ» περιλαμβάνουν νέα αναδίπλωση των ισραηλινών δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την εκτίμηση ότι «αμφιβάλλει» πως το Ισραήλ θα προχωρήσει σε προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, υποβαθμίζοντας τη σημασία της επικείμενης ψηφοφορίας στην Κνεσέτ για δύο σχετικά νομοσχέδια.

«Αρκεί να πούμε ότι πιστεύουμε πως αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Συντονιστικό Κέντρο. «Σε νομοθετικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Αλλά αυτό θα απειλούσε επίσης όλη αυτή τη διαδικασία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, πρόσθεσε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο επισήμανε ακόμη ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν σχέσεις με το Ισραήλ, ωστόσο η εξέλιξη αυτή εξαρτάται από μια ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα θα ενθάρρυνε περισσότερα κράτη να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μέσω των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020. «Είναι πολλές οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτές τις συμφωνίες», σημείωσε.