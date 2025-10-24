ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος (IS) και η Χαμάς συνεχίζουν να λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, μέσω πολύπλοκων εταιρικών δικτύων.

Οι γερμανικές αρχές αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην απόδειξη της χρηματοδότησης τρομοκρατίας λόγω νομικών «παραθύρων» και απαιτητικών αποδεικτικών προϋποθέσεων, ενώ εξετάζεται αυστηροποίηση της νομοθεσίας.

Κρυπτονομίσματα και συστήματα όπως το Hawala διευκολύνουν τη μεταφορά χρημάτων, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό των διαδρομών χρηματοδότησης από τις αρχές.

Έρευνα της BR24 αποκαλύπτει συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταφοράς χρημάτων προς δομές της Χαμάς στη Γάζα και προς γυναίκες του ISIS σε στρατόπεδα στη βόρεια Συρία, με κεντρικά πρόσωπα να δρουν μέσω πλατφορμών όπως το Telegram.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με έρευνα του BR24, οι τρομοκρατικές οργανώσεις Ισλαμικό Κράτος (IS) και Χαμάς στη Γάζα εξακολουθούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από διεθνή δίκτυα, στα οποία περιλαμβάνονται και δωρητές από τη Γερμανία. Οι υποστηρικτές τους επιστρατεύουν άτυπα δίκτυα, κρυφές διαδρομές και εκμεταλλεύονται κενά στη γερμανική ποινική νομοθεσία για να διοχετεύσουν χρήματα σε ζώνες συγκρούσεων.

Το άρθρο επισημαίνει ότι το άρθρο 129α του Γερμανικού Ποινικού Κώδικα καθιστά ποινικά κολάσιμη τη στήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, ωστόσο απαιτείται αποδείξη ότι η βοήθεια ωφέλησε την οργάνωση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γερμανίας σχεδιάζει να ποινικοποιήσει ακόμη και την απόπειρα χρηματοδότησης τρομοκρατίας, με σχετικό νομοσχέδιο να έχει δημοσιευθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Η απόδειξη χρηματοδότησης τρομοκρατίας παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς απαιτείται να τεκμηριωθεί ότι τα χρήματα προορίζονταν για εγκλήματα όπως δολοφονίες ή ομηρίες. Σύμφωνα με τον Hans-Jakob Schindler, αυτό δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των ανακριτικών αρχών στη Γερμανία.

Οι νέες τεχνολογίες, όπως τα κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. Ο ειδικός στην ανάλυση ψηφιακών συναλλαγών Jonathan Levin επιβεβαιώνει την αυξανόμενη χρήση τους, καθώς διευκολύνουν τις διεθνείς μεταφορές χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αυστριακός ακτιβιστής Mustafa A. και το κανάλι του “Gaza Now” στην πλατφόρμα Telegram, όπου αναρτώνταν QR codes για συλλογή δωρεών σε κρυπτονομίσματα. Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι μέρος των χρημάτων διοχετεύτηκε στη Χαμάς, ενώ ο κατηγορούμενος αρνείται τις εις βάρος του κατηγορίες και παραμένει υπό κράτηση.

Παράλληλα, η έρευνα του BR24 αναδεικνύει τη διακίνηση χρημάτων προς στρατόπεδα στη βόρεια Συρία, όπου φιλοξενούνται συγγενείς μελών του IS. Εκεί, γυναίκες που διατηρούν ριζοσπαστικές απόψεις στρατολογούν υποστηρικτές μέσω διαδικτύου και αξιοποιούν το άτυπο σύστημα μεταφοράς χρημάτων Hawala, το οποίο καθιστά αδύνατον σχεδόν τον έλεγχο των συναλλαγών από τις αρχές.

Στη Γερμανία, κεντρικό πρόσωπο αυτών των δικτύων φέρεται να είναι η Elif Ö. από το Μόναχο, η οποία φέρεται να συντονίζει δωρεές για γυναίκες του IS στη Συρία. Οι αρχές έχουν ήδη καταδικάσει υποστηρικτές που συνέλεξαν χρήματα εκ μέρους της, με ποσό που ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Η ίδια παραμένει στη Συρία και, σύμφωνα με τις αρχές, διατηρεί επικοινωνία μέσω Telegram.