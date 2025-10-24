Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί ότι ο πληθυσμός στη Λωρίδα της Γάζας εξακολουθεί να στερείται επαρκούς ιατρικής φροντίδας, περίπου δύο εβδομάδες μετά την έναρξη κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός που είχαν αποκλειστεί για μήνες αρχίζουν τώρα να φθάνουν στην περιοχή. Ωστόσο, όπως δήλωσε μέσω βιντεοσύνδεσης από την Ιερουσαλήμ ο εκπρόσωπος του Οργανισμού στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Ρικ Πίπερκορν, η περιορισμένη πρόσβαση δυσχεραίνει τη διανομή.

Το Ισραήλ έχει ανοίξει μόνο δύο συνοριακά περάσματα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι μόλις 14 από τα 36 νοσοκομεία του θύλακα λειτουργούν μερικώς, όπως και 64 από τα 181 κέντρα υγείας και 109 από τις 359 αίθουσες θεραπείας.

Σημαντικές υγειονομικές μονάδες, όπως το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας, βρίσκονται σε περιοχές υπό ισραηλινό έλεγχο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην έχουν πρόσβαση σε αυτές. Ο Οργανισμός δηλώνει ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό στην περιοχή, αλλά ζητεί ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση για τη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η είσοδος κάθε φορτίου στη Γάζα υπόκειται σε ξεχωριστή επιθεώρηση, ενώ απαιτείται διαφορετική αίτηση για κάθε προϊόν. Ο Πίπερκορν ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκαν δυόμιση χρόνια για να μεταφερθούν μόλις οκτώ φορητά ακτινολογικά μηχανήματα.

Ο ΠΟΥ έχει καταρτίσει λίστα με τα φάρμακα και τον εξοπλισμό που χρειάζονται επειγόντως και καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγκρίνουν μια γενική άδεια για τη διανομή τους, αντί να εξετάζουν κάθε αποστολή ξεχωριστά. Στη Γάζα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μόνο δύο τομογράφοι, με τις ανάγκες να θεωρούνται κρίσιμες.