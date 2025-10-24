Ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια της επικείμενης περιοδείας του στην Ασία, προτρέποντας τους δύο άνδρες να αδράξουν μια σπάνια ευκαιρία για ειρήνη, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, κορυφαίος αξιωματούχος της Σεούλ για τις διακορεατικές σχέσεις, ανέφερε ότι το ταξίδι του Τραμπ στη Νότια Κορέα αποτελεί μια αναπάντεχη ευκαιρία που θα μπορούσε να ενισχύσει τη διεθνή θέση και την οικονομία της Βόρειας Κορέας.

«Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ δεν πρέπει να χάσουν αυτήν την ευκαιρία», δήλωσε ο Τσουνγκ, όπως μετέδωσε το Yonhap. «Πρέπει να πάρουν μια τολμηρή απόφαση».

Ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ. Οι συνομιλίες είχαν προσκρούσει σε διαφωνίες σχετικά με την άρση των κυρώσεων και την αποσυναρμολόγηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ, εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, χαιρετίζουν την πιθανότητα προόδου στη διπλωματία με την Πιονγκγιάνγκ, εφόσον υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον την Παρασκευή το βράδυ για ένα πενθήμερο ταξίδι με σταθμούς στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα — το πρώτο του στην περιοχή από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Ο Τσουνγκ εκτίμησε ότι η επίσκεψη προσφέρει μια ευκαιρία να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες προετοιμασίες και ο συντονισμός που απαιτούνται συνήθως για μια τέτοια συνάντηση, διευκολύνοντας έτσι ένα απευθείας τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών.

«Θα βοηθούσε τη διεθνή θέση της Βόρειας Κορέας και θα βελτίωνε τη ζωή των πολιτών της… και για αυτόν τον λόγο, η ειρήνη και η σταθερότητα πρέπει να διασφαλιστούν και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ», τόνισε ο υπουργός Ενοποίησης.