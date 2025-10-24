Η Ουγγαρία αναζητά τρόπους να παρακάμψει τις νέες αμερικανικές κυρώσεις εις βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών, δήλωσε ο πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες ή να αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να αγνοήσει τους περιορισμούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Ούγγρου ηγέτη, επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στη Ρωσία για πρώτη φορά κατά τη δεύτερη θητεία του. Οι κυρώσεις στοχοθετούν τις εταιρείες Lukoil και Rosneft, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσιγκτον να πιέσει τη Μόσχα ώστε να αποδεχθεί εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η απόφαση του Τραμπ προκάλεσε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και δημιούργησε ερωτήματα για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού αργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Ο Ορμπάν ανέφερε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ενεργειακό όμιλο MOL σχετικά με τις επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων. Σε συνέντευξή του στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό Kossuth, ο Ούγγρος πρωθυπουργός τόνισε: “προσπαθούμε να προσπεράσουμε αυτές τις κυρώσεις“.

Τα διυλιστήρια της MOL στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία, με συνολική δυναμικότητα επεξεργασίας 14,2 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αργό που μεταφέρεται μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Η θυγατρική της MOL στη Σλοβακία, Slovnaft, ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις πιθανές συνέπειες των κυρώσεων στη λειτουργία της, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στον Νοέμβριο.

Την περασμένη χρονιά, η MOL είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στις παραδόσεις, όταν η Ουκρανία επέβαλε περιορισμούς στη Lukoil. Τότε, η εταιρεία συνήψε συμφωνίες ώστε να αποκτήσει την κυριότητα των επηρεαζόμενων ποσοτήτων αργού στα σύνορα Λευκορωσίας–Ουκρανίας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της ροής των προμηθειών.