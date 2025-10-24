Στο «Γ. Καλαφάτης» βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/10) ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Τάκης Φύσσας, υποδέχθηκε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και ξενάγησε το νέο τεχνικό του Τριφυλλιού στο νέο του «σπίτι».

Ο Μπενίτεθ είδε τους χώρους του «Γ. Καλαφάτης», το νέο του γραφείο, τη μακέτα του νέου γηπέδου και τα γήπεδα, ενώ σε λίγη ώρα θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

