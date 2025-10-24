Στην Μεγάλη Βρετανία επιστρέφει το τρίχρονο κοριτσάκι που κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο και διακομίστηκε διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα νοσηλείας στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, η τρίχρονη Ματίλντα επιστρέφει στην πατρίδα της με ιδιωτική πτήση. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ, Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού ζήτησε η οικογένειά του. Η κατάσταση πάντως του 3 ετών παιδιού από τη Μεγάλη Βρετανία, εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά.

Υπενθυμίζεται, ότι το κοριτσάκι το βράδυ της προηγούμενης Τρίτης (14/10), κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα. Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα.