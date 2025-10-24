Πολύ μεγάλες ουρές θαυμαστών του ΛΕΞ σχηματίστηκαν το βράδυ της Πέμπτης, στην οδό Τσιμισκή, στην Θεσσαλονίκη, έξω από γνωστό κατάστημα αθλητικών ειδών, για την αγορτά του νέου του καπέλου.

Συγκεκριμένα, στην συμπρωτεύουσα έγινε η επίσημη παρουσίαση της συλλεκτικής συνεργασίας του γνωστού ράπερ με γνωστή εταιρεία, η οποία περιλάμβανε ένα καπέλο με το χαρακτηριστικό λογότυπο «Θ».

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης είχε μιλήσει για το event μέσω του προφίλ του στο Instagram, με αποτέλεσμα πλήθος από φανς να τρέξουν να αγοράσουν το καινούριο του καπέλο.

Όσοι περίμεναν (πολλοί από νωρίς το απόγευμα), αποζημιώθηκαν από τους ήχους των γνωστών παραγωγών και συνεργατών του ΛΕΞ, Ortiz και Dof Twogee, οι οποίοι έπαιζαν μουσική σε dj set, που είχε στηθεί στον χώρο της εκδήλωσης.

