Νέες αιτήσεις με τίτλο «Μεταβίβαση Δικαιώματος Δραστηριοποίησης Πλοίου ως Λάντζας» (φυσικό και νομικό πρόσωπο) προστέθηκε στην κατηγορία «Δραστηριοποίηση Πλοίου ως Λάντζας» στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για την αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/αιτήσεις.