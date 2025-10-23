Ένας από τους πρώτους παράτυπους μετανάστες, που εστάλησαν πίσω στη Γαλλία από τη Βρετανία, με βάση τη συμφωνία “ένας μέσα, ένας έξω”, που έχουν συνάψει Παρίσι και Λονδίνο, επέστρεψε στις αγγλικές ακτές με πλοιάριο, επιβεβαίωσε Βρετανός Υφυπουργός, τονίζοντας ότι θα απελαθεί για δεύτερη φορά.

Στο μεταξύ η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνολικά 36.954 μετανάστες έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στις αγγλικές ακτές διασχίζοντας τη Μάγχη, αριθμός, που ξεπερνά τον συνολικό αριθμό των διελεύσεων, που καταγράφηκαν πέρυσι (36.816). Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό μετά το 2022, όταν είχαν φτάσει στη Βρετανία 45.755 μετανάστες.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν συμφωνία τον Ιούλιο, με βάση την οποία η Βρετανία θα απελαύνει στη Γαλλία κάποιους από τους παράτυπους μετανάστες, που φτάνουν στη χώρα διασχίζοντας τη Μάγχη, ενώ σε αντάλλαγμα το Λονδίνο θα δέχεται ίσο αριθμό αιτούντων άσυλο.

Ο Στάρμερ είχε δηλώσει ότι αυτή η «ριζοσπαστική» συμφωνία θα χρησιμεύσει ως μέσο αποτροπής για τους παράτυπους μετανάστες και θα συμβάλει στην καταπολέμηση των δικτύων διακινητών, ενώ παράλληλα θα περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών, που φτάνουν στις αγγλικές ακτές, διασχίζοντας τη Μάγχη με πλοιάρια.

Ο μετανάστης αυτός, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι είναι θύμα σύγχρονης δουλείας στα χέρια διακινητών στη βόρεια Γαλλία.

Συνολικά 42 μετανάστες έχουν απελαθεί στη Γαλλία με βάση το σχέδιο “ένας μέσα, ένας έξω”, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η βρετανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, η επιστροφή του άνδρα αυτού στη Βρετανία 29 ημέρες μετά την απέλασή του βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων σήμερα, με τέσσερις από αυτές να έχουν τίτλο: «Ένας μέσα, ένας έξω … και μετά ξανά μέσα» και την Daily Mail να κάνει λόγο για «φάρσα».

Ο Υφυπουργός Παιδείας Τζος Μακάλιστερ δήλωσε σήμερα ότι ο άνδρας αυτός θα απελαθεί ξανά. «Αυτός ο τύπος έφτασε αρχικά» στη Βρετανία, «πλήρωσε πολλά χρήματα για να το κάνει, μετά επεστράφη στη Γαλλία», είπε μιλώντας στο Sky News. “Έκανε το ίδιο ξανά. Πλήρωσε ξανά και θα επιστρέψει ξανά. Θα βεβαιωθούμε ότι θα συμβεί”, τόνισε.