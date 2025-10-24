Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ώρες σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες.
Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ώρες σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις τεχνικές ανάγκες.
Δείτε στον παρακάτω πίνακα τις περιοχές που επηρεάζονται και τις ακριβείς ώρες διακοπής
Πώς και μέχρι πότε δηλώνονται – πώς φορολογούνται. Ο φόρος και οι 48 δόσεις. Παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη
Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σήμερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό […]
H γεωγραφική θέση, οι υποδομές και οι διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες διαμορφώνουν ένα τοπίο στο οποίο η χώρα μας έχει κεντρικό ενεργειακό ρόλο