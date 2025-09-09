Στη νοτιοανατολική περιοχή του Βερολίνου σημειώνεται εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Περίπου 50.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί, σύμφωνα με την εταιρεία Stromnetz Berlin. Εν τω μεταξύ, περίπου 15.000 νοικοκυριά έχουν ξανασυνδεθεί με το δίκτυο. Σύμφωνα με την αστυνομία του Βερολίνου, η αιτία ήταν μια πυρκαγιά σε δύο πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία έχει πλέον σβήσει.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Χωρίς ρεύμα σχολεία και γηροκομεία – Εκτός λειτουργίας οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του rbb, επηρεάστηκαν 16 σχολεία, 7 γηροκομεία και αρκετοί πυροσβεστικοί σταθμοί. Αρκετά φανάρια βρίσκονται εκτός λειτουργίας, ανέφερε το κέντρο πληροφοριών για την κυκλοφορία, ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου προειδοποιεί ότι οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112, δεν είναι διαθέσιμοι σε ορισμένες περιοχές. Οι κάτοικοι θα πρέπει να αναζητήσουν πληροφορίες από τα μέσα ενημέρωσης.