ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η εργασία είναι το θέμα που θα σας απασχολήσει σήμερα γιατί βάζετε τα δυνατά σας ώστε να αντεπεξέλθετε στις προσδοκίες των άλλων. Καλό είναι να είστε επιφυλακτικοί με τα όσα ακούτε γύρω σας γιατί ίσως τα περισσότερα από αυτά να μην είναι αληθινά. Αν πρέπει να κάνετε κάτι επείγον, […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Σήμερα, πολλά από τα εγχειρήματά σας θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένα. Αν έχετε στο μυαλό σας κάποιες αγορές, σπεύστε να τις κάνετε τώρα γιατί θα σας βγουν σε καλό. Αν δε προτιμήσετε να βγείτε στα μαγαζιά, έχοντας παρέα και όχι μόνοι σας, τότε θα συνδυάσετε την απόκτηση των πραγμάτων που […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Δεν είναι καλή ιδέα να έχετε μια απρόσεκτη προσέγγιση στα επαγγελματικά σας θέματα σήμερα. Μη σας αποσπάσουν την προσοχή τα όσα συμβαίνουν δίπλα σας, ακόμα κι αν ένας από τους συναδέλφους σας χρειάζεται απελπισμένα τη βοήθειά σας. Αν δεν τελειώσετε όσα θέματα έχετε αναλάβει, μην επεκταθείτε σε νέα. ΤΑΥΡΟΣ […]
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Θα έχετε σήμερα αρκετές επιτυχίες αλλά προκειμένου να τα καταφέρετε αναίμακτα, θα πρέπει το πρώτο μισό της ημέρας να είστε συνεχώς σε εγρήγορση. Όσοι είστε γεννημένοι μέσα στον Μάρτιο θα τα βρείτε λίγο δύσκολα και το αποτέλεσμα της μάχης που θα δώσετε θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη φήμη σας. […]