Σε εξέλιξη είναι οι συζητήσεις για τη συμμετοχή του τουρκικού στρατού σε μια ειρηνευτική αποστολή στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα μια πηγή του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας για το θέμα της συμμετοχής μας στην αποστολή που θα δημιουργηθεί στη Γάζα» ανέφερε ο αξιωματούχος αυτός υπενθυμίζοντας ότι ιδρύθηκε ένα Κέντρο στρατιωτικοπολιτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ) ενόψει την ανάπτυξης μιας επιχειρησιακής δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Στο πλαίσιο αυτού του θεσμού, προβλέπεται να δημιουργηθεί μια Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης, αρμόδια για τις περιπολίες ασφαλείας, την προστασία των πολιτικών υποδομών, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ασφάλεια των συνόρων, την εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε. «Το επίπεδο συμμετοχής της Τουρκίας σε αυτές τις δομές μένει να καθοριστεί», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες ενδέχεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Όταν ρωτήθηκε για την πιθανή αντίθεση του Ισραήλ στην παρουσία τουρκικών δυνάμεων στη Γάζα, ο αξιωματούχος απάντησε «Υπάρχει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και η Τουρκία είναι μια από τις εγγυήτριές της».

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες να αναλάβουν κάθε αποστολή που θα τους ανατεθεί» στο πλαίσιο της επιχείρησης διαφύλαξης της ειρήνης στον θύλακα, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα μια πηγή του υπουργείου Άμυνας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς εγκαινίασε την Τρίτη το αμερικανοϊσραηλινό Κέντρο στρατιωτικοπολιτικού συντονισμού (ΚΣΠΣ) στο Κιριάτ Γκατ, στο νοτιοδυτικό Ισραήλ.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την προσωρινή ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF) στον θύλακα. Η ISF θα εκπαιδεύσει την παλαιστινιακή αστυνομία και θα της παράσχει τη βοήθειά της.

Οι διασώστες της Afad περιμένουν την έγκριση του Ισραήλ

Μια ομάδα 81 διασωστών της Afad, της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, που έστειλε η Τουρκία για να αναζητήσουν σορούς στη Λωρίδα της Γάζας, περιμένει το πράσινο φως του Ισραήλ για να μπουν στον θύλακα. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε ότι δεν έχει «σαφείς πληροφορίες».

«Το Ισραήλ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του και δεν εγκρίνει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Ελπίζουμε ότι θα αφήσει την Afad να μπει στη Γάζα για να εκτελέσει την αποστολή της το συντομότερο δυνατόν», συνέχισε.

Άλλος Τούρκος αξιωματούχος είπε ότι τα μέλη της Afad έχουν μαζί τους ειδικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους σκύλους που εντοπίζουν ενδείξεις ζωής και συνήθως χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διάσωσης έπειτα από σεισμούς.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο Σέιχ Ζουέιντ, που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από το μεθοριακό φυλάκιο της Ράφα, είδε πολλά μέλη της υπηρεσίας αυτής, που φορούσαν μπλουζάκια με το λογότυπο των τουρκικών ιατρικών σωστικών συνεργείων UMKE. Οργάνωναν τα εφόδια σε κοντέινερ που έφεραν το λογότυπο της Afad και, ορισμένα εξ αυτών, την πινακίδα «Νοσοκομείο εκστρατείας».