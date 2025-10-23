Ένα νέο διεθνές ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε αυτό το καλοκαίρι στο Παρίσι εναντίον του Μπασάρ Αλ Άσαντ για τις φονικές χημικές επιθέσεις του 2013, ανεβάζοντας σε τρία τον αριθμό των ενταλμάτων σύλληψης, που έχει εκδώσει η γαλλική Δικαιοσύνη εναντίον του Σύρου πρώην Προέδρου, που ζει εξόριστος στη Ρωσία.

Αυτό το ένταλμα σύλληψης για συνέργεια σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου από εισαγγελείς του Παρισιού, δήλωσε σήμερα δικαστική πηγή στο AFP, λίγες μέρες μετά την ακύρωση προηγούμενου εντάλματος για την ίδια υπόθεση.

Στις 25 Ιουλίου το Ακυρωτικό Δικαστήριο ακύρωσε, στο όνομα της ασυλίας ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους, το ένταλμα σύλληψης, που είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο Άσαντ ήταν ακόμη Πρόεδρος της Συρίας.

Ωστόσο το ίδιο δικαστήριο είχε διευκρινίσει ότι θα μπορούσαν να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Σύρου Προέδρου, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Την ίδια ημέρα η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας (Pnat) της Γαλλίας, αρμόδια για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ζήτησε να εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης του Άσαντ.

Οι χημικές επιθέσεις, που αποδίδονται στο καθεστώς του «Οφθαλμίατρου» σημειώθηκαν στις 5 Αυγούστου στην Άντρα και την Ντούμα (450 τραυματίες) και στη συνέχεια στις 21 Αυγούστου 2013 στην Ανατολική Γούτα, όπου περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από αέριο σαρίν, σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Για την ίδια υπόθεση εκδόθηκε στις 16 Ιουλίου ένταλμα σύλληψης εις βάρος του Τάλαλ Μάκλουφ, πρώην διοικητή της 105ης Ταξιαρχίας του Συριακού Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Εξάλλου εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 εις βάρος του Μάχερ Αλ Άσαντ, αδελφού του Σύρου Προέδρου και ντε φάκτο διοικητή της 4ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας του Συριακού Στρατού την εποχή των συμβάντων και δύο στρατηγών, του Γάσαν Αμπάς και του Μπάσαμ Αλ Χάσαν.

Τα δύο άλλα εντάλματα σύλληψης

Δύο άλλα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί από τα γαλλικά δικαστήρια έχουν στόχο τον ίδιο τον Άσαντ.

Το ένα εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2025 για συνέργεια σε έγκλημα πολέμου για τον βομβαρδισμό μιας κατοικημένης περιοχής στην επαρχία Ντεράα (νοτιοδυτική Συρία) το 2017.

Το άλλο αφορά συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εκδόθηκε στις 19 Αυγούστου. Αφορά τον βομβαρδισμό ενός κέντρου Τύπου στην επαρχία Χομς (κεντρική Συρία) το 2012, στον οποίο έχασαν τη ζωή τους η Αμερικανίδα δημοσιογράφος των “Sunday Times” Μαρί Κόλβιν και ο Γάλλος ανεξάρτητος φωτογράφος Ρεμί Οσλίκ.

Η Γαλλίδα δημοσιογράφος Εντίθ Μπουβιέ, ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Κόνροϊ και ο Σύρος μεταφραστής τους Γουάελ αλ Όμαρ τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Δαμασκού θα μπορούσε να δικαστεί στη Γαλλία ακόμη και ερήμην του, εάν οι εισαγγελείς ζητήσουν να διεξαχθεί δίκη, αφού ολοκληρώσουν τη δικαστική έρευνα.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) δεν έχει δικαιοδοσία για τα διεθνή εγκλήματα, που διαπράττονται στη Συρία, καθώς η χώρα δεν έχει επικυρώσει τη Συνθήκη της Ρώμης. Μέχρι στιγμής, κανένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει διατάξει την παραπομπή του Άσαντ σε δίκη.