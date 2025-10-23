Ο επικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν προειδοποίησε ότι ο γαλλικός στρατός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για μια πιθανή κρίση με τη Ρωσία μέσα στα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Άμυνας, ο στρατηγός Μαντόν τόνισε ότι η Μόσχα επιδεικνύει εδώ και χρόνια επιθετική στάση, η οποία φτάνει μέχρι και το επίπεδο της πυρηνικής απειλής. Όπως είπε, δεν αποκλείεται να επιχειρήσει να επεκτείνει τον πόλεμό της στην Ευρώπη.

Στο ίδιο πνεύμα, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γαλλίας, Πιέρ Σιλ, ανέφερε ότι έως το 2026 οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις θα είναι έτοιμες για ενδεχόμενη ανάπτυξη στην Ουκρανία, εφόσον κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση της ειρήνης.