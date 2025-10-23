Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν θα προχωρήσει τελικά στην ανάπτυξη ομοσπονδιακών πρακτόρων στο Σαν Φρανσίσκο, όπως ανακοίνωσαν τόσο ο ίδιος όσο και ο δήμαρχος της πόλης, με ξεχωριστές αναρτήσεις τους.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια απρόσμενη αναδίπλωση του Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ασκεί πιέσεις σε πόλεις με Δημοκρατικούς δημάρχους να εντείνουν τα μέτρα κατά της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τον κάλεσε το βράδυ της Τετάρτης για να τον ενημερώσει πως αναστέλλει τα σχέδιά του για αποστολή ομοσπονδιακών δυνάμεων. Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του το πρωί της Πέμπτης.

«Έχουμε δουλειά να κάνουμε και θα δεχόμασταν τη συνεχιζόμενη συνεργασία μας με το FBI, την DEA, το ATF και το υπουργείο Δικαιοσύνης για να βγάλουμε από τους δρόμους τα ναρκωτικά και τους εμπόρους ναρκωτικών, αλλά το να έχουμε τον στρατό και μια στρατιωτικοποιημένη δύναμη αντιμετώπισης της μετανάστευσης στην πόλη μας θα εμπόδιζε την ανάκαμψή μας. Εκτιμούμε το γεγονός ότι ο πρόεδρος κατανοεί πως είμαστε το παγκόσμιο επίκεντρο της τεχνολογίας και, όταν το Σαν Φρανσίσκο είναι ισχυρό, η χώρα μας είναι ισχυρή», δήλωσε ο δήμαρχος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ακυρώνει την αποστολή δυνάμεων, σημειώνοντας πως ο δήμαρχος τού ζήτησε «πολύ ευγενικά, να του δώσω μια ευκαιρία» ώστε να αντιμετωπίσει μόνος του τα προβλήματα της πόλης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το Σαν Φρανσίσκο θα ήταν η επόμενη πόλη όπου θα έστελνε την Εθνοφρουρά, όπως έχει κάνει και σε άλλες περιοχές υπό Δημοκρατική διοίκηση. Σύμφωνα με τη San Francisco Chronicle, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδίαζε να αποστείλει περισσότερους από 100 πράκτορες για την ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης.