Η «Γη της ελιάς» έρχεται απόψε στις 22:20, στο MEGA, με ένα επεισόδιο μοιρασμένο ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη. Ο Παυλής και η Δάφνη αποφασίζουν να παντρευτούν. Ο Μιχάλης χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του… Την ίδια ώρα, στη Μάνη οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δραματικές αποκαλύψεις.

Αναλυτικά η περίληψη:

Η Δάφνη έχει ξαφνιαστεί πολύ από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παυλής, ο οποίος όμως της μιλάει ειλικρινά και από καρδιάς, και καταφέρνει να τη γοητεύσει υποσχόμενος ότι θα υιοθετήσουν το μωρό. Εκείνη δέχεται κι έτσι το ανακοινώνουν στην οικογένεια. Όλοι υποδέχονται τα νέα με ενθουσιασμό και ειδικά η Αλεξάνδρα που θέλει να δει ευτυχισμένο τον αγαπημένο της ανιψιό. Μια ακόμα προσπάθεια εξωσωματικής αποτυγχάνει και η Αριάδνη αρχίζει πλέον να χάνει το κουράγιο της.

Δυο μήνες μετά…

Η ημέρα του γάμου της Δάφνης και του Παυλή πλησιάζει, ενώ αποφυλακίζεται και ο Αντώνης. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τον επικείμενο γάμο, ενώ και οι Μανιάτες αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην Κρήτη. Κι ενώ ο Δημοσθένης ετοιμάζεται να πάει στα Χανιά μαζί με την Αμαλία, αδιαφορώντας για την παρουσία της Ασπασίας, οι πληροφορίες που περίμενε εκείνη τόσο καιρό έρχονται και τώρα πια είναι σίγουρη ότι ο Κίμωνας δεν αυτοκτόνησε, αλλά έπεσε θύμα της παράνομης δράσης του πατέρα του. Η Ασπασία είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της. Στη Μάνη, η Ισμήνη σε μία πράξη παρόρμησης προτείνει στην Αριάδνη να γίνει παρένθετη μητέρα ώστε να τη βοηθήσει να αποκτήσει παιδί.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA