Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές που κόβουν την ανάσα φέρνουν τα πάνω-κάτω στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς». Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Ο Μανούσος πετυχαίνει τον σκοπό του και τραυματίζει σοβαρά τον Παρασκευά. Η μοίρα του, όμως, είναι προδιαγεγραμμένη…

Η Ασπασία μαθαίνει την αλήθεια για τον θάνατο του Κίμωνα και ο κόσμος της γκρεμίζεται.

Ο Παυλής και η Δάφνη παντρεύονται.

Η Ισμήνη παίρνει τη μεγάλη απόφαση να γίνει παρένθετη μητέρα για να βοηθήσει την Αριάδνη να αποκτήσει παιδί.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από την Κυριακή 19 έως και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου:

Επεισόδιο 25 (Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 22:20)

Ο Στάθης, ιδιαίτερα ανήσυχος, μεταφέρει στον Λυκούργο και τη Χάιδω τις πληροφορίες που έμαθε για τον Στέφανο. Ο Λυκούργος αναλαμβάνει δράση. Στην Κρήτη, ο Παυλής προσπαθεί να καθησυχάσει τη Δάφνη, ενώ η Αλεξάνδρα είναι οργισμένη με όποιον προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιώντας την απόγνωσή της για την εξαφάνιση της κόρης της, της Χριστιάνας. Ο Παυλής πηγαίνει βόλτα με τη Δάφνη και τη ρωτάει ευθέως αν έχει ερωτική σχέση με τον Μιχάλη Χατζή. Η Μαλένα, άθελά της, αποκαλύπτει στον Στέφανο πως το μυστικό που έχει με τη μαμά της βρίσκεται μέσα στο αρκουδάκι της. Στο μεταξύ, η Ασπασία καταφέρνει να μαζέψει τα χρήματα που της ζητάει ο άγνωστος άντρας στο τηλέφωνο και βρίσκεται πλέον ένα βήμα μακριά από τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κίμωνα. Ο Μανούσος παρακολουθεί στενά τον Παρασκευά και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη στιγμή για να τον σκοτώσει. Η ευκαιρία δεν αργεί να παρουσιαστεί και ο Μανούσος πυροβολεί τον Παρασκευά στην καρδιά. Το γεγονός αντιλαμβάνεται ο Λυκούργος και η κατάσταση παίρνει άλλη τροπή…

Επεισόδιο 26 (Δευτέρα 20 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Φρύνη, η Χάιδω κι η Βασιλική τρέχουν στο νοσοκομείο, ενώ ο Παρασκευάς χειρουργείται. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος ενημερώνει τον Κουράκο ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα κι ετοιμάζει την απολογία του. Οι Ρουσσάκηδες μαθαίνουν για την δολοφονία του Μανούσου, καθώς και την

εμπλοκή του με το trafficking και πέφτουν από τα σύννεφα. Η Αλεξάνδρα αποφασίζει να πάει στη Μάνη προκειμένου να συμπαρασταθεί στη Χάιδω. Η Ασπασία αγωνιά για τον Παρασκευά, αλλά ετοιμάζεται και για τη συνάντησή της με τον εκβιαστή ο οποίος δηλώνει ότι γνωρίζει τα πάντα για το θάνατο του γιου της. Η Κούλα και ο Λεοντιάδης τη στηρίζουν σε κάθε βήμα. Η Μαργαρίτα αναρρώνει πλήρως κι η Αθηνά της προτείνει να συγκατοικήσουν. Ο Μανώλης ανακαλύπτει μια μυστική θυρίδα του πατέρα του στην Ελβετία, ενώ ο Παυλής τού εκμυστηρεύεται ότι σκέφτεται να ζητήσει τη Δάφνη σε γάμο. Η Ασπασία φτάνει στο σημείο συνάντησης με τον εκβιαστή και μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τον νεκρό γιο της και τον ρόλο του Δημοσθένη.

Επεισόδιο 27 (Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Ασπασία προσπαθεί να συνειδητοποιήσει όλα αυτά που έμαθε για τον Δημοσθένη, ενώ η Κούλα κι ο Λεοντιάδης της συμπαραστέκονται. Ο Μιχάλης επισκέπτεται τη Δάφνη, αλλά αυτή τον αδειάζει. Την ίδια ώρα, ο Παυλής κάνει προσπάθεια να τη γνωρίσει καλύτερα. Η υγεία του Παρασκευά παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ ο Λυκούργος αφήνεται ελεύθερος. Η Αριάδνη ελπίζει πως αυτή τη φορά η εξωσωματική θα πετύχει και η Ισμήνη βρίσκεται συνέχεια δίπλα της. Η Μαλένα συνειδητοποιεί ότι ο Στέφανος ξήλωσε το αρκουδάκι της και το σκάει από το σπίτι. Η μικρή βρίσκει παρηγοριά στο μαγαζί της Κούλας κι εκείνη, με τη σειρά της, ειδοποιεί τον Στέφανο. Ο Μιχάλης πηγαίνει στο γραφείο της Μαρουσώς και δηλώνει, ψευδώς, ότι έχασε την ταυτότητά του. Ο Παυλής αποφασίζει να ρισκάρει και κάνει πρόταση γάμου στη Δάφνη.

Επεισόδιο 28 (Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στις 22:20)

Η Δάφνη έχει ξαφνιαστεί πολύ από την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παυλής, ο οποίος όμως της μιλάει ειλικρινά και από καρδιάς, και καταφέρνει να τη γοητεύσει υποσχόμενος ότι θα υιοθετήσουν το μωρό. Εκείνη δέχεται κι έτσι το ανακοινώνουν στην οικογένεια. Όλοι υποδέχονται τα νέα με ενθουσιασμό και ειδικά η Αλεξάνδρα που θέλει να δει ευτυχισμένο τον αγαπημένο της ανιψιό. Μια ακόμα προσπάθεια εξωσωματικής αποτυγχάνει και η Αριάδνη αρχίζει πλέον να χάνει το κουράγιο της.

Δυο μήνες μετά…

Η ημέρα του γάμου της Δάφνης και του Παυλή πλησιάζει, ενώ αποφυλακίζεται και ο Αντώνης. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τον επικείμενο γάμο, ενώ και οι Μανιάτες αρχίζουν σιγά σιγά να κατεβαίνουν στην Κρήτη. Κι ενώ ο Δημοσθένης ετοιμάζεται να πάει στα Χανιά μαζί με την Αμαλία, αδιαφορώντας για την παρουσία της Ασπασίας, οι πληροφορίες που περίμενε εκείνη τόσο καιρό έρχονται και τώρα πια είναι σίγουρη ότι ο Κίμωνας δεν αυτοκτόνησε, αλλά έπεσε θύμα της παράνομης δράσης του πατέρα του. Η Ασπασία είναι πλέον αποφασισμένη να εκδικηθεί τον Δημοσθένη για τον άδικο θάνατο του γιου της. Στη Μάνη, η Ισμήνη σε μία πράξη παρόρμησης προτείνει στην Αριάδνη να γίνει παρένθετη μητέρα ώστε να τη βοηθήσει να αποκτήσει παιδί.

Επεισόδιο 29 (Παρασκευή 24 Οκτωβρίου στις 22:00)

Η πρόταση της Ισμήνης ξυπνά ξανά την ελπίδα στην Αριάδνη και της χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό της να γίνει μητέρα. Ο Δημοσθένης, κρατώντας τον Αντώνη στο χέρι με ένα σοβαρό μυστικό (τη διπλή ζωή του με άλλη γυναίκα), πετυχαίνει μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον ίδιο, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει. Ο γάμος του Παυλή και της Δάφνης ξεκινά με όλα τα έθιμα της Κρήτης. Συνοδεία μουσικών και αγαπημένων προσώπων, το

ζευγάρι οδηγείται στην εκκλησία και ακολουθεί γλέντι στο ρακάδικο του Μανώλη. Στο μεταξύ, η Άννα ζει μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν δέχεται απρόσμενη «επίθεση» από έναν καλεσμένο που τη φιλά χωρίς τη θέλησή της. Παράλληλα, η Ιουλία ζητά συγγνώμη από την Αριάδνη για τη συμπεριφορά της, αλλά εκείνη αντιδρά με θυμό, της επιτίθεται λεκτικά και τη διώχνει από το σπίτι της. Κι ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται: η Ερωφίλη και ο Στάθης ενδίδουν στο συναίσθημα που δεν έσβησε ποτέ και μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA