Δύτες στην ακτή της Σαπιέντζας κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να απομακρύνουν αλιευτικό εξοπλισμό από τον βυθό, που απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Τα δίχτυα – φαντάσματα, που βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας, μπορούν να παγιδέψουν ανυποψίαστα θαλάσσια πλάσματα, ενώ διασπώνται σε μικροπλαστικά, δηλητηριάζοντας το νερό και αποτελώντας εμπόδιο για την περιβαλλοντική ισορροπία.

«Το δίχτυ – φάντασμα δημιουργεί μια νεκρή ζώνη, στην οποία δεν υπάρχει ζωή», ανέφερε ο εθελοντής Αλέξανδρος Σταυρακούλης, ατενίζοντας τον ορίζοντα. «Η ζωή εδώ θα γίνει παρελθόν. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να απομακρυνθούν αυτά τα δίχτυα – φαντάσματα το συντομότερο δυνατό».

Η Σαπιέντζα, γνωστή για τα παρθένα νερά της και την πλούσια θαλάσσια βιοποικιλότητα είναι μια από τις πολλές περιοχές, που απειλείται από την ιχθυοκαλλιέργεια.

Το περιβαλλοντικό γκρουπ Aegean Rebreath συντόνισε την προσπάθεια απομάκρυνσης των διχτυών από γνωστά σημεία, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη.

Αόρατα στον μέσο κολυμβητή, τα δίχτυα παρασύρονται από τα ρεύματα, μπλέκοντας τα πάνατ στο πέρασμά τους.

Καθώς διασπώνται, γίνονται μικροσκοπικές απειλές. Κομμάτια πλαστικού, που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι, αλλά μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στην τροφική αλυσίδα, αν καταναλωθούν.

«Δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι και να παρακολουθήσουμε την εξαφάνιση της θαλάσσιας ζωής», πρόσθεσε ο Σταυρακούλης. «Πρέπει να δράσουμε. Είναι ένας τρόπος να επιστρέψουμε κάτι πίσω στην φύση».

Ο 46χρονος ιδρυτής του Aegean Rebreath δήλωσε ότι νομικά κενά δεκαετιών επέτρεψαν την καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων

«Έχουν περάσει χρόνια, αλλά δεν υπάρχει κάποια στοχευμένη πολιτκή για το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτό, που χρειαζόμαστε, είναι ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, ώστε να μην ξανασυμβεί».