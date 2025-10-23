Η τιμή του αργού συνέχισε την ανοδική της πορεία σήμερα, καταγράφοντας άνοδο άνω του 5%, μετά τις ανακοινώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών πετρελαϊκών ομίλων Rosneft et Lukoil που θα μπορούσαν να περιορίσουν την προφορά στην αγορά πετρελαίου.

Στις 12:20 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του μπρεντ της Μαύρης Θάλασσας παράδοσης Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 5,05% στα 65,75 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης του ίδιου μήνα, κατέγραψε άνοδο 5,18% στα 61,53 δολάρια.