Η θερμοκρασία πέφτει, αλλά η ένταση ανάμεσα στους ενοίκους των πολυκατοικιών σχετικά με την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανεβαίνει. Η Ντίνα Πάρδου είναι μία από εκείνους που πέρυσι έμειναν χωρίς θέρμανση, καθώς οι ένοικοι της πολυκατοικίας δεν μπόρεσαν να συνεννοηθούν για την αγορά πετρελαίου.

«Αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε ένα σωρό λεφτά για να βάλουμε τη θέρμανση. Σύνολο τότε μου στοίχισε 4.5000. Τώρα είναι προσωπικό μας. Και εγώ και άλλες 3 κυρίες. Έχω πλέον όλο το χειμώνα ζεστασιά».

Για τους περισσότερους καταναλωτές, το πετρέλαιο παραμένει η κύρια μορφή θέρμανσης. Στο πρώτο τετραήμερο κυκλοφορίας του, οι παραγγελίες στα πρατήρια, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, είναι περισσότερες από πέρσι.

Παρά την πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης φέτος, που κυμαίνεται περίπου στα 1,10–1,12 ευρώ ανά λίτρο, οι καταναλωτές εξετάζουν εναλλακτικές επιλογές θέρμανσης. «Αντλία θέρμανσης. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια της ατμόσφαιρας, τη θερμική ενέργεια της ατμόσφαιρας»

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης, χρησιμοποιώντας ξύλα ή πέλετ σε σόμπες και τζάκια. Η τιμή του κυβικού θεωρείται ιδιαίτερα συμφέρουσα, προσφέροντας μία οικονομική λύση για τον χειμώνα. «Με το τζάκι και ξύλα».

Για όσους δεν διαθέτουν καμία από αυτές τις επιλογές, ο χειμώνας αντιμετωπίζεται με… κουβέρτες και υπομονή. «Με κουβέρτα διπλή την βγάζω, τι να κάνω;».