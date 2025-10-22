Μια 65χρονη γυναίκα ασθενής από τη Βρετανία, διαγνωσμένη με Πάρκινσον από το 2014, έζησε κάθε στιγμή της επέμβασης στον εγκέφαλό της ξύπνια, παίζοντας μάλιστα και κλαρινέτο. Οι χειρουργοί, διεγείροντας με ρεύμα συγκεκριμένους νευρώνες του εγκεφάλου της, κατάφεραν να βελτιώσουν την κίνηση των δακτύλων της.

Η Ντενίζ Μπέικον παίζει το κλαρινέτο της ενώ οι χειρουργοί ανοίγουν πέντε τρύπες στο κρανίο της, μεγέθους μικρού νομίσματος, προκειμένου να προχωρήσουν στην επέμβαση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η 65χρονη αισθάνθηκε άμεσα βελτίωση στην κινητικότητα των δακτύλων της, καθώς οι χειρουργοί διεγείρουν τον εγκέφαλό της με ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Ντενίζ υποβλήθηκε σε τετράωρη διαδικασία βαθιάς εγκεφαλικής διέγερσης στο νοσοκομείο Kings College Hospital στο Λονδίνο. Σκοπός της επέμβασης ήταν να μειωθεί η βραδύτητα και η δυσκαμψία που επηρέαζαν το περπάτημά της, το κολύμπι, τον χορό και το παίξιμο του κλαρινέτου της.

Η Ντενίζ, η οποία είχε σταματήσει να παίζει κλαρινέτο πριν από πέντε χρόνια λόγω της επιδείνωσης των συμπτωμάτων, ελπίζει πλέον να μπορέσει σύντομα να παίξει ξανά όπως παλιά το αγαπημένο της μουσικό όργανο.