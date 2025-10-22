Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, σχολίασε μέσω ανάρτησης στα social media τα όσα συνέβησαν στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με το ευρύ 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League

Το παιχνίδι στιγματίστηκε από τις διαιτητικές αποφάσεις του Ουρς Σνάιντερ, καθώς έκριναν την αναμέτρηση ενώ το σκορ βρισκόταν στο 2-1. Ο αντιπρόεδρος των Πειραιωτών, Κώστας Καραπαπάς, με δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Instagram έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό έγκλημα στην αναμέτρηση της Βαρκελώνης και έδωσε μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας.

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά:

«Συνεχίζουμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΙ και πεισμωμένοι. Όλος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα και αυτά που έγιναν είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα media του κόσμου. Δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας όσες και να ήταν. Συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ».