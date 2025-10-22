Η Γαλατάσαραϊ υποδέχεται αυτή την ώρα την Μπόντο Γκλιμτ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι οπαδοί της «Τσιμ-Μπομ» έδειξαν γι’ ακόμη μία φορά την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.

Πιο συγκεκριμένα ανέβασαν ένα τεράστιο κορεό που απεικόνιζε την παλαιστινιακή σημαία, με το μήνυμα «σταματήστε την γενοκτονία». Παράλληλα, υπήρχε και ένα δεύτερο πανό, το οποίο έγραφε: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».