Τα ρομπότ στους εργασιακούς χώρους φαίνεται ότι είναι ήδη εδώ και κάνουν σταδιακά πρώτα την εμφάνισή τους σε μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που ηγούνται πάντα των εξελίξεων στον τομέα των αυτοματισμών.

Τα νέα αρχίζουν να γίνονται πιο ανησυχητικά για τους εργαζομένους. Τώρα η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικών ηλεκτρονικών πωλήσεων στον κόσμο, η Amazon, αναμένει ότι με τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικά αυτοματισμών όπως τέτοιων ρομπότ θα μπορεί έως το 2033 να πουλά τα διπλάσια προϊόντα από όσα πουλά σήμερα, έχοντας ταυτόχρονα προσλάβει 600.000 λιγότερους εργαζόμενους.

Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας εκτιμούν ότι θα πιάσουν αυτό το στόχο αντικαθιστώντας περισσότερους από μισό εκατομμύριο εργαζομένους, με βάση εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που αφορούν τη χάραξη της στρατηγικής της –και τα οποία επικαλούνται οι New York Times.

Όλα για την εξοικονόμηση χρημάτων

Οι υπολογισμοί που παρουσιάζει η αμερικανική εφημερίδα είναι ενδεικτικοί του πως αναμένεται να διαμορφωθεί η κατάσταση: Το εργατικό δυναμικό της Amazon υπερτριπλασιάστηκε από το 2018 μέχρι σήμερα φτάνοντας τα σχεδόν 1,2 εκατομμύρια.

Τώρα, η υπηρεσία εξέλιξης και υιοθέτησης τεχνολογίας αυτοματισμών εκτιμά ότι η εταιρεία θα μπορέσει να αποφύγει να προσλάβει έως το 2027 περίπου 160.000 εργαζόμενους τους οποίους θα χρειαζόταν εάν δεν υιοθετούνταν τέτοιες τεχνολογίες. Η μη πρόσληψη του αριθμού αυτού των εργαζομένων εκτιμάται ότι θα εξοικονομήσει στην εταιρεία περίπου 30 σεντς για κάθε προϊόν –αντικείμενο το οποίο η Amazon παίρνει από το ράφι, το συσκευάζει, το αποστέλλει και το παραδίδει σε κάθε ένα πελάτη, σύμφωνα με τα στοιχεία των New York Times.

Τα οφέλη στη μετοχή

Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτική που ακολουθεί κατά πόδας τις τεχνολογικές εξελίξεις –και ωφελεί τους μετόχους της Amazon οι οποίοι έτσι θα έχουν την ευκαιρία να εισπράξουν υπερκέρδη. Η απόδοση των μετοχών της Amazon στο χρηματιστήριο του Nasdaq υπολογίζεται σε σχεδόν 18% σε διάστημα ενός έτους. Μέσα σε 52 εβδομάδες έχει κινηθεί από το κατώτατο εύρος των 161 δολαρίων έως το ανώτερο εύρος των 242 δολαρίων. Σήμερα διαμορφώνεται στα επίπεδα των 222 δολαρίων με την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας να ξεπερνά ούτε λίγο ούτε πολύ τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για λογιστικό ποσό που ξεπερνά όμως ακόμη και το ΑΕΠ του Καναδά και υπολείπεται ελάχιστα (λογιστικά πάντα) του ΑΕΠ όλης της Ρωσίας.

Η επέλαση των ρομπότ

Σε εγκαταστάσεις σχεδιασμένες για πολύ γρήγορες παραδόσεις στους πελάτες, η Amazon προσπαθεί να δημιουργήσει αποθήκες που θα απασχολούν ελάχιστους ανθρώπους. Και τα έγγραφα δείχνουν ότι η ομάδα ρομποτικής της Amazon έχει ως απώτερο στόχο να αυτοματοποιήσει το 75% των λειτουργιών της, σύμφωνα με τους ΝΥΤ

Η Amazon είναι τόσο πεπεισμένη ότι αυτό το αυτοματοποιημένο μέλλον είναι προ των πυλών που έχει αρχίσει να αναπτύσσει σχέδια για τον μετριασμό των επιπτώσεων στις κοινότητες που ενδέχεται να χάσουν θέσεις εργασίας. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η εταιρεία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να παρουσιάσει εικόνα ως «καλή επιχείρηση στη κοινωνία» μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σημειώνεται. όπως παρελάσεις και Toys for Tots.

Τα έγγραφα κάνουν λόγο για την αποφυγή χρήσης όρων όπως «αυτοματισμός» και «Τεχνητή Νοημοσύνη» όταν συζητείται η υιοθέτηση ρομποτικής, και αντ’ αυτού χρησιμοποιούν όρους όπως «προηγμένη τεχνολογία» ή αντικαθιστούν τη λέξη «ρομπότ» με «cobot», που υπονοεί συνεργασία με ανθρώπους.

Η Amazon από την πλευρά της σχολίασε το δημοσίευμα υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα που είδαν οι New York Times ήταν ελλιπή και πως δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική στρατηγική προσλήψεων της εταιρείας. Εκπρόσωπος της Amazon, υποστήριξε ότι τα εν λόγω έγγραφα αντικατοπτρίζουν την άποψη μιας ομάδας εντός της εταιρείας και σημείωσε ότι η Amazon σχεδίαζε να προσλάβει 250.000 άτομα για την ερχόμενη εορταστική περίοδο, αν και η εταιρεία αρνήθηκε να πει πόσες από αυτές τις θέσεις εργασίας θα είναι μόνιμες.

Η Amazon δήλωσε επίσης ότι δεν επιμένει τα στελέχη να αποφεύγουν ορισμένους όρους και πως η μεγαλύτερη συμμετοχή της στα των κοινοτήτων δεν σχετίζεται με την υιοθέτηση αυτοματισμών.

Η Amazon ως βαρόμετρο

Τα σχέδια της Amazon θα μπορούσαν να έχουν βαθύ αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα και να χρησιμεύσουν ως μοντέλο για άλλες εταιρείες όπως η Walmart, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία-εργοδότης, αλλά και η UPS. Η εταιρεία θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια μεταμόρφωσε το εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ καθώς δημιούργησε αυξανόμενη ζήτηση για θέσεις εργασίας αποθήκευσης και παράδοσης εμπορευμάτων. Αλλά τώρα, καθώς πρωτοστατεί στον αυτοματισμό, αυτοί οι ρόλοι θα μπορούσαν να γίνουν πιο τεχνικοί, υψηλότερα αμειβόμενοι και πιο σπάνιοι, αναφέρει το δημοσίευμα.