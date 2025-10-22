Τον Διονύση Σαββόπουλο χαρακτηρίζει ως «χαρισματικό τραγουδοποιό, ποιητή και μοναδικό ραψωδό» η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), σε ανακοίνωσή της για την απώλεια του σπουδαίου δημιουργού. Όπως αναφέρεται, ο Σαββόπουλος άφησε βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η ΠΕΔΚΜ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του, υπογραμμίζοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ο τραγουδοποιός της ψυχής του Ελληνισμού. Τα τραγούδια του, σημειώνει, αποτύπωσαν το πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, ενέπνευσαν γενιές καλλιτεχνών και σημάδεψαν ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, τονίζει ότι η απώλεια του Σαββόπουλου αφήνει μεγάλο κενό στον πολιτισμό. Τον περιγράφει ως «μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με πλούσιο έργο και λόγο που αντανακλούσε τις ανησυχίες και το πάθος του για την Ελλάδα και τον κόσμο».

«Ο Νιόνιος που αγαπούσε όλη η Ελλάδα ερμήνευσε τραγούδια – ύμνους, λυρικά και ταυτόχρονα πολιτικά, αφήνοντας μία μουσική παρακαταθήκη τόσο ιδιαίτερη και τόσο πρωτοπόρα», σημειώνει ο κ. Καϊτεζίδης.

Η διορατικότητα και η αγάπη του Σαββόπουλου για τη μουσική, προσθέτει, θα τον κρατούν ζωντανό στην ιστορία ως φωτεινό παράδειγμα καλλιτεχνικής αλήθειας. Παρά τη θλίψη που προκάλεσε ο θάνατός του, «εκείνος θα ήθελε τώρα που ανέβηκε στη Συννεφούλα του, να κρατήσουν οι χοροί».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει πίσω του το μουσικό «Φορτηγό» του – ένα έργο-τομή για το ελληνικό τραγούδι – και περνά, όπως αναφέρεται, «στη χορεία των αθανάτων της μουσικής και της σύγχρονης πολιτικής σκέψης». «Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, γιατί μας έμαθε πως μπορούμε να τραγουδάμε ακόμη και στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΕΔΚΜ.