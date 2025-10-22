Σε πολυετή κάθειρξη καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου ένας 63χρονος, που κρίθηκε ένοχος για βιασμό ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις, κατάχρηση ανήλικου σε ασέλγεια, κατοχή και παραγωγή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, σε βάρος δύο 12χρονων αγοριών, στην Αθήνα το 2019 και σε χωριό της Καρδίτσας το 2024 αντίστοιχα.

Ο κατηγορούμενος που ήταν προφυλακισμένος στις φυλακές Γρεβενών καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για όλες τις πράξεις, δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ η έφεση του δεν έχει αναστέλλουσα δύναμη. Η δίκη ξεκίνησε τη Δευτέρα (20/10), διακόπηκε και ολοκληρώθηκε σήμερα (22/10) νωρίς το βράδυ, ενώ κατέθεσαν ως μάρτυρες οι γονείς των δύο παιδιών και ένας αστυνομικός που συμμετείχε στην έρευνα στο σπίτι του δράστη και ως μάρτυρες υπεράσπισης δύο συγχωριανοί του 63χρονου.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε, ότι είχε αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με το ένα παιδάκι και παρασύρθηκε. Αρνήθηκε ότι το βίασε, παραδέχτηκε τη γενετήσια πράξη με ανήλικο και την κατάχρηση ανηλίκου και αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Επίσης, κατέθεσε ότι η πράξη κατά του ανήλικου έγινε με συναίνεσή του, ενώ αρνήθηκε την κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, γιατί μια γυμνή από την μέση και πάνω φωτογραφία του ανηλίκου, η οποία απεστάλη από τον 12χρονο στον δράστη, βρέθηκε διαγραμμένη και έγινε ανάκτησή της από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Πως αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Οι αρρωστημένες ορέξεις του 63χρονου αποκαλύφθηκαν έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε στην Ασφάλεια η αδελφή του ανηλίκου παιδιού, ηλικίας 18 χρονών τότε. Σύμφωνα με την κοπέλα, ο παιδεραστής ο οποίος είχε μετακομίσει τους τελευταίους μήνες στο χωριό της Καρδίτσας από μεγάλη πόλη, είχε προσεγγίσει στα μέσα Ιουνίου τον ανήλικο αδελφό της στέλνοντάς του γραπτά ερωτικά μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου και από τότε ως και τις 11 Σεπτεμβρίου του 2024 προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του. Το 12χρονο αγόρι έδωσε κατάθεση παρουσία παιδοψυχιάτρου και επιβεβαίωσε όσα κατήγγειλε η αδελφή του.

Ο 63χρονος συνελήφθη και οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του, όπου βρήκαν μια φωτογραφία του ανήλικου και κατέσχεσαν τέσσερα μαχαίρια, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και δύο υπολογιστές, το περιεχόμενο των οποίων εξετάστηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από το υλικό αυτό η Αστυνομία έφτασε στη δεύτερη περίπτωση 12χρονου αγοριού από την Αθήνα, όπου ζούσε ο κατηγορούμενος και εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή του, οπότε και μετακόμισε σε χωριό της Καρδίτσας. Στο χωριό ο κατηγορούμενος έλεγε, ότι ήταν παντρεμένος και χώρισε και η πρώην σύζυγό του δεν τον άφηνε να δει το παιδί, ενώ δεν είχε παντρευτεί ποτέ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 2019 ο κατηγορούμενος ενώ ζούσε στην Αθήνα, όπου εργαζόταν ως οδηγός ταξί, γνωρίστηκε σε ένα καφενείο με τον πατέρα του δεύτερου παιδιού, ο οποίος δούλευε, όπως και η σύζυγός του και επειδή είχαν γίνει φίλοι, του εμπιστευόταν μερικές φορές το παιδί, για να το κρατήσει στο σπίτι του. Μάλιστα, οι σχέσεις ήταν τέτοιες, που το ζευγάρι φιλοξένησε μια φορά το καλοκαίρι στο σπίτι που διαθέτει σε νησί του Ιονίου.