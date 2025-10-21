Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις με drones στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη βόρεια επαρχία Τσερνίχιβ.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στη Χερσώνα στις περιοχές που έγιναν στόχος των ρωσικών επιθέσεων, επεσήμανε ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Κτίρια κατοικιών, το κτίριο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος και μιας εταιρείας υπέστησαν ζημιές, διευκρίνισε ο Προκούντιν.

Εξάλλου 11 άνθρωποι υπέστησαν οξεία διαταραχή άγχους στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από ρωσική επίθεση με βόμβες ολίσθησης, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα στην επαρχία Τσερνίχιβ λόγω του ρωσικού βομβαρδισμού εναντίον ενεργειακών υποδομών έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες ανθρώπους, ενώ δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι επισκευές λόγω του κινδύνου νέων πληγμάτων με drones, επεσήμανε ο ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί εντελώς στην πόλη Τσερνίχιβ και στο βόρειο τμήμα της ομώνυμης επαρχίας.

Η επαρχία αυτή γίνεται τακτικά στόχος ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες προκαλούν συχνά μπλακ άουτ και προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων.

«Οι ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην επαρχία Τσερνίχιβ δεν μπορούν να ξεκινήσουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων με ρωσικά drones», επεσήμανε το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας στο Telegram.

Παράλληλα κατηγόρησε τη Ρωσία ότι στέλνει drones να πετούν πάνω από τις υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές προκειμένου να εμποδίζει τα έργα επισκευής και «σκοπίμως να παρατείνει την ανθρωπιστική κρίση».

Ο υπηρεσιακός δήμαρχος της Τσερνίχιβ, ο Ολεξάντρ Λομάκο, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιδιώκει να στερήσει την ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση από τους κατοίκους της πόλης ενόψει του χειμώνα.