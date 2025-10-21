Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι (Daniel Naroditsky), ο 29χρονος Αμερικανός γκραντμάστερ και μια από τις πιο αγαπητές φωνές του σύγχρονου σκακιού, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου. Η αιτία θανάτου του παραμένει άγνωστη.

Ο Σκακιστικός Όμιλος της Σάρλοτ στη Βόρεια Καρολίνα, όπου ο Ναροντίτσκι εργαζόταν ως προπονητής και αγωνιζόταν, ανακοίνωσε την απώλειά του μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τονίζοντας πως επρόκειτο για έναν «ταλαντούχο σκακιστή, δάσκαλο και αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας».

«Ας τον θυμόμαστε για το πάθος του, την αγάπη του για το σκάκι, τη χαρά και την έμπνευση που προσέφερε σε όλους μας», ανέφερε η οικογένειά του σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον σύλλογο.

Ο Ναροντίτσκι, γνωστός και με το χαϊδευτικό «Ντάνια» (Danya), αναγνωρίστηκε παγκοσμίως από πολύ μικρή ηλικία, όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 12 ετών το 2007. Στα 18 του, απέκτησε τον τίτλο του γκραντμάστερ – την υψηλότερη διάκριση στο σκάκι. Ήταν σταθερά ανάμεσα στους 200 κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, ενώ στο γρήγορο σκάκι (blitz), βρισκόταν για χρόνια στους 25 καλύτερους διεθνώς.

Πέρα από την αγωνιστική του πορεία, ο Ναροντίτσκι υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες που συνέβαλαν στη διάδοση του σκακιού στο ευρύ κοινό. Μεταδίδοντας ζωντανά τους αγώνες του και σχολιάζοντας τουρνουά με απλότητα και ενθουσιασμό, προσέγγισε χιλιάδες θεατές μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube και το Twitch. Πολλοί τον χαρακτήριζαν «δάσκαλο» — όχι μόνο για τις ικανότητές του, αλλά για τον τρόπο που μετέδιδε την αγάπη του για το παιχνίδι.

«Αγαπούσε το ζωντανό σκάκι και του άρεσε να διδάσκει. Ο κόσμος του σκακιού του χρωστά πολλά», δήλωσε ο κορυφαίος Αμερικανός γκραντμάστερ Χικάρου Νακαμούρα.

Μόλις λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, ο Ναροντίτσκι είχε αναρτήσει νέο βίντεο στο κανάλι του στο YouTube με τίτλο «You thought I was gone?», στο οποίο δήλωνε ότι επιστρέφει «καλύτερος από ποτέ», μετά από μια περίοδο αποχής από τις μεταδόσεις. Στο βίντεο, παίζει ζωντανά σκάκι στον υπολογιστή και συνομιλεί με τους θεατές του, με τον γνώριμο ενθουσιασμό.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ σε όλη την παγκόσμια σκακιστική κοινότητα. Ο Ολλανδός γκραντμάστερ Μπέντζαμιν Μποκ, φίλος του Ναροντίτσκι από την παιδική ηλικία, έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω. Ήταν πάντα προνόμιο να παίζω, να προπονούμαι και να σχολιάζω με τον Ντάνια — και πάνω απ’ όλα, να τον αποκαλώ φίλο μου».

Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι γεννήθηκε στην Καλιφόρνια, στην κομητεία Σαν Μάτεο, από Εβραίους μετανάστες γονείς, με ρίζες στην Ουκρανία και το Αζερμπαϊτζάν. Από παιδί έδειξε εξαιρετική προσήλωση και εντυπωσιακή μνήμη, στοιχεία που τον καθιέρωσαν ως παιδί-θαύμα του σκακιού. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, απ’ όπου αποφοίτησε το 2019, αφιερώνοντας παράλληλα χρόνο για διεθνείς συμμετοχές σε τουρνουά.

Μετά τις σπουδές του, εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Καρολίνα, όπου προπονούσε νεαρούς σκακιστές στο Σάρλοτ, μεταδίδοντας σε μια νέα γενιά τη γνώση και την αγάπη του για το σκάκι.

Ο κόσμος του σκακιού πενθεί την απώλεια ενός από τους πιο φωτεινούς πρεσβευτές του.