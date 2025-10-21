Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον», σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου. Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συζήτηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου για το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, δεν έχουν προγραμματίσει συνάντηση. Παράλληλα, χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα.

Νωρίτρα και η Ρωσία υποβάθμισε τις προσδοκίες για την άμεση διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για τη συνάντηση, της οποίας, όπως τόνισαν, πρέπει να προηγηθούν προπαρασκευαστικές εργασίες μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

«Ούτε ο πρόεδρος Πούτιν ούτε ο πρόεδρος Τραμπ έχουν ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δημοσιογράφους. «Και οι δύο πλευρές, αμερικανική και ρωσική, έχουν πει ότι αυτό μπορεί να πάρει χρόνο» σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «σοβαρές προετοιμασίες».

Η Μόσχα χαρακτήρισε επίσης «πρόωρο» το να συζητηθεί χρονικό πλαίσιο για την προγραμματισμένη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θεωρητικά θα ανοίξει το δρόμο για τη σύνοδο Πούτιν — Τραμπ στη Βουδαπέστη. «Είναι πρόωρο να μιλήσουμε για ένα χρονοδιάγραμμα» δήλωσε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σύμφωνα με τα επίσημα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ούτε πριν, ούτε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας χθες τέθηκε το ζήτημα μιας συνάντησης» προσέθεσε, αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ και ΜάρκοΡούμπιο, την Δευτέρα.

Τέλος από την πλευρά του, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη δήλωσε ότι:«έχουμε συμφωνήσει να συνεχίσουμε τις τηλεφωνικές επαφές».