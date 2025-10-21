Οι Αμερικανοί κατηγορούν τους Ρεπουμπλικάνους περισσότερο από τους Δημοκρατικούς για την παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos, αλλά η δημοτικότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει μικρή αύξηση.

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε σε διάστημα έξι ημερών ως χθες Δευτέρα, έδειξε ότι η δημοτικότητα του Τραμπ φτάνει το 42%, αύξηση δύο ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με νωρίτερα τον Οκτώβριο.

Η δημοτικότητα του Τραμπ κυμαίνεται σταθερά μεταξύ του 40% και του 44% από τις αρχές Απριλίου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 50% θεωρεί ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο ευθύνεται περισσότερο για το shutdown, ενώ το 43% έχει την ίδια άποψη για τους Δημοκρατικούς.

Το τρίτο μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ βρίσκεται σήμερα στην 21η ημέρα του.

Η παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους έχει οδηγήσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε τεχνική ανεργία. Περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες απάντησε ότι έχει επηρεαστεί οικονομικά, ενώ δύο στους πέντε δήλωσαν ότι γνωρίζουν κάποιον, που έχει επηρεαστεί.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης από την 1η Οκτωβρίου, καθώς Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Στο Κογκρέσο οι Ρεπουμπλικάνοι προτείνουν την παράταση του τρέχοντος προϋπολογισμού με τα ίδια επίπεδα δαπανών, ενώ οι Δημοκρατικοί ζητούν την παράταση των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Το κόμμα του Τραμπ έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα του Κογκρέσου. Ωστόοσ, σύμφωνα με τον κανονισμό της Γερουσίας χρειάζονται 60 ψήφοι, σε σύνολο 100, για την υιοθέτηση του προϋπολογισμού. Με βάση την τρέχουσα ισορροπία δυνάμεων, επτά Δημοκρατικοί γερουσιαστές θα πρέπει να συνταχθούν με την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων.

Οι Δημοκρατικοί τονίζουν ότι δεν θα στηρίξουν το σχέδιο προϋπολογισμού των Ρεπουμπλικάνων, αν σε αυτό δεν περιλαμβάνεται η παράταση των επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας.

Το 72% των ερωτηθέντων – περιλαμβανομένων σχεδόν όλων των Δημοκρατικών και των μισών Ρεπουμπλικάνων—εκτίμησε ότι θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς των επιδοτήσεων αυτών, έναντι του 22% που έχει αντίθετη άποψη.

Παράλληλα περίπου 9 στους 10 Ρεπουμπλικάνους εξακολουθούν να εγκρίνουν το έργο του Τραμπ ως Προέδρου, ενώ ίδια άποψη έχει μόνο ένας στους 20 Δημοκρατικούς.