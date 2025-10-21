Η Πολωνία προειδοποίησε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να μην πετάξει μέσω του πολωνικού εναέριου χώρου καθ’ οδόν προς τη Σύνοδο στην Ουγγαρία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενδέχεται να υποχρεωθεί να εκτελέσει το διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια στιγμή, η Βουλγαρία εμφανίζεται διατεθειμένη να επιτρέψει τη χρήση του εναέριου χώρου της από τον Ρώσο πρόεδρο, εφόσον η σύνοδος πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γκεόργκι Γκεοργκίεφ.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε στο ραδιόφωνο Radio Rodzina: «Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι ένα ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να συνοδεύσει το αεροσκάφος, ώστε να παραδοθεί ο ύποπτος στο Δικαστήριο της Χάγης».

Πρόσθεσε ακόμη ότι, «αν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτή η σύνοδος, ελπίζουμε με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα επιλέξει διαφορετική διαδρομή».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) υποχρεώνει τα κράτη-μέλη του να συλλάβουν τον Πούτιν εφόσον αυτός εισέλθει στην επικράτειά τους, βάσει του εντάλματος που εκκρεμεί εις βάρος του.