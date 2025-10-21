Την Σανάε Τακαΐτσι, πρώτη γυναίκα, που τέθηκε επικεφαλής της κυβέρνησης στην Ιαπωνία χαιρέτισε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Ως πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, εισέρχεσθε στην Ιστορία. Ανυπομονώ να έχω στενή συνεργασία μαζί σας για να εμβαθύνουμε περαιτέρω τη μοναδική σύμπραξη ανάμεσα στην ΕΕ και την Ιαπωνία», ανέφερε μέσω του X.

Το Πεκίνο εξέφρασε από την πλευρά του σήμερα την ελπίδα ότι «θα προωθηθούν» οι σχέσεις με το Τόκιο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Τακαΐτσι, η οποία ήταν στο παρελθόν πολύ επικριτική έναντι της Κίνας.

Η Κίνα «σημείωσε το αποτέλεσμα των εκλογών», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Γκούο Ζιακούν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, σημειώνοντας πάντως πως πρόκειται για μια «εσωτερική υπόθεση της Ιαπωνίας».