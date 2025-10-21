Ένα δέντρο κατέρρευσε τα ξημερώματα της Τρίτης (21/10) στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Θεσσαλονίκη, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένα δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητό μας. Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε την αστυνομία και την Πυροσβεστική που έκοβε τα κλαδιά. Το δέντρο δεν είχε ρίζες, ήταν σάπιο από χρόνια και μέχρι τώρα το συγκρατούσαν τα σίδερα», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, περιγράφοντας το περιστατικό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το δέντρο βρισκόταν εντός καταστήματος εστίασης, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο επικίνδυνο, καθώς η πτώση θα μπορούσε να είχε σοβαρότερες συνέπειες.

Το ρεύμα προς Κωνσταντινουπολίτικα παραμένει κλειστό, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.