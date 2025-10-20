Καραμπόλα πέντε οχημάτων χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στη στροφή Πλαγιαρίου στη Θεσσαλονίκη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε αποκλειστικά το MEGA, ένα SUV βγαίνει από τη λωρίδα κυκλοφορίας παραβιάζοντας την διπλή διαχωριστική γραμμή και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με βανάκι το οποίο Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το βαν προσέκρουσε σε τσιμεντένιο τοιχείο και ανατράπηκε.

Στη συνέχεια έπεσε πάνω σε άλλα δύο αυτοκίνητα, ενώ στο τροχαίο ενεπλάκη και το αυτοκίνητο που ακολουθούσε το βαν, κάμερα μέσα από το οποίο κατέγραψε το σοκαριστικό τροχαίο.