Η Αθηναϊκή Ριβιέρα προσελκύει ολοένα και περισσότερους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, με αξιοσημείωτη αύξηση στις αγορές από άτομα κάτω των 40 ετών. Αυτή η νέα γενιά φέρνει διαφορετική φιλοσοφία και απαιτήσεις στην αγορά real estate, σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty. Η επενδυτική στρατηγική μετατοπίζεται πλέον από τις αποδόσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων προς τη μακροχρόνια υπεραξία και τη διατήρηση πλούτου.

Περίπου 60%-70% των αγοραστών κάτω των 40 ετών επενδύουν με στόχο την αύξηση της αξίας μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ το 30%-40% εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στο εισόδημα από ενοικίαση. Οι αποδόσεις έχουν περιοριστεί, αλλά η προοπτική υπεραξίας ενισχύεται. Αυτή η μεταστροφή, σύμφωνα με την κα Σαΐα, δείχνει την ωρίμανση της αγοράς πολυτελών κατοικιών, με έμφαση στη σταθερότητα και τη διαχρονική αξία.

Οι νεότεροι επενδυτές στρέφονται κυρίως σε πολυτελείς κατοικίες με θέα στη θάλασσα και υψηλές προδιαγραφές, επενδύοντας ποσά από 1 έως και πάνω από 5 εκατ. ευρώ. Καθώς οι τιμές αυξάνονται στα κεντρικά σημεία της Ριβιέρας, παρατηρείται στροφή προς νοτιότερες περιοχές, όπως η Ανάβυσσος, το Σούνιο και η Λαυρεωτική, όπου εκτιμάται ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο μελλοντικής υπεραξίας.

Αύξηση των νεότερων επενδυτών

Σύμφωνα με την Premier Realty, σήμερα περίπου 1 στους 4 επενδυτές (20%-25%) στην Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι κάτω των 40 ετών, ενώ πριν από πέντε χρόνια το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το 8%-10%. Το 2018, σχεδόν το 90% των επενδυτών ήταν άνω των 40 ετών, ενώ μόλις το 9% ανήκε στη νεότερη ηλικιακή ομάδα.

Το 2024, η εικόνα έχει αλλάξει. Οι επενδυτές άνω των 40 ετών παραμένουν πλειοψηφία με περίπου 75%, αλλά οι νεότεροι αυξάνονται στο 25%. Η τάση αυτή δείχνει ανανέωση και διεύρυνση του επενδυτικού κοινού, καθώς οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν την κατοικία όχι μόνο ως στέγη, αλλά και ως μέσο επένδυσης και τρόπου ζωής.

Έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα

Η προτίμηση για ενεργειακά αποδοτικά και έξυπνα σπίτια είναι έντονη. Οι νεότεροι επενδυτές αναζητούν κατά 30%-40% συχνότερα έργα με φωτοβολταϊκά, θερμομόνωση και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δημοφιλέστερες επιλογές είναι τα πολυτελή διαμερίσματα και οι μεζονέτες, με τιμές από 7.500 έως 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και αιχμές άνω των 13.000 ευρώ/τ.μ. σε παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Η επίδραση της τηλεργασίας

Η εξάπλωση της τηλεργασίας έχει ενισχύσει τη ζήτηση για κατοικίες που συνδυάζουν εργασία εξ αποστάσεως και παραθαλάσσια διαβίωση. Επαγγελματίες της τεχνολογίας και των υπηρεσιών αναζητούν μόνιμη ή εξοχική κατοικία με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η νέα γενιά επενδυτών αλλάζει τον χάρτη του ελληνικού real estate. Αναζητά όχι μόνο πολυτέλεια, αλλά και αξία που διαρκεί, επισημαίνει η κα Σαΐα. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς προορισμούς της Μεσογείου, συνδυάζοντας διεθνές ενδιαφέρον, ποιότητα ζωής και σταθερότητα αξιών.