Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία, σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA, που επικαλείται τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Όπως μεταδίδεται, Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι προγραμματίζουν διαβουλεύσεις τις επόμενες ημέρες για την προετοιμασία νέας συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας επανεκκίνησης των διμερών σχέσεων.

Ο Ριαμπκόφ διευκρίνισε ότι το ακριβές χρονικό πλαίσιο της επικείμενης συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τόπου διεξαγωγής της.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, στη συνομιλία μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ θα τεθεί επί τάπητος η διμερής ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, με έμφαση στα οικονομικά ζητήματα και τις προοπτικές συνεργασίας των δύο χωρών.