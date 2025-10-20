O Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι «θα πρέπει να είναι γύρω από το τραπέζι» κατά τη διάρκεια της συνάντησης που ανακοινώθηκε μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η ειρήνη που μπορεί να υπάρξει, είναι μια ισχυρή, διαρκής ειρήνη που επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του διεθνούς δικαίου και που δημιουργεί τις συνθήκες της σταθερότητάς της. Καμιά άλλη δεν υπάρχει, οι Ευρωπαίοι ήταν πάντα σαφείς στο θέμα αυτό», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής των μεσογειακών χωρών της ΕΕ στο Πορτορόζ της Σλοβενίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη συνάντηση στη Βουδαπέστη, εφόσον λάβει πρόσκληση. «Εάν πρόκειται για πρόσκληση υπό τη μορφή τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουν, μιας περιοδεύουσας διπλωματίας, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα συμφωνήσουμε», σημείωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο μέρος για τη συνάντηση αυτή».

Διπλωματικές επαφές ενόψει της συνόδου

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, με αντικείμενο τους όρους της προβλεπόμενης συνόδου κορυφής και «συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν» για τη διεξαγωγή της.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε εκ νέου στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό ομόλογό του, καλώντας τον να σταματήσει τις εχθροπραξίες, ενώ παρέμεινε αμετακίνητος στα αιτήματα του Ζελένσκι για ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης.

Θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε από το Λουξεμβούργο ότι η άσκηση πίεσης στο Κίεβο ώστε να σταματήσει τη ρωσική «επιθετικότητα» στην Ουκρανία «δεν είναι η ορθή προσέγγιση». Σύμφωνα με την ίδια, η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της Ουκρανίας και στην προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή.