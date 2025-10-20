Γιώργος και Νίκος Σαββίδης βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα στη «μάχη» της OPAP Arena, στέλνοντας το μήνυμα πως η οικογένεια του ιδιοκτήτη παραμένει παρούσα και ενεργή σε κάθε μεγάλο παιχνίδι. Ο Γιώργος ταξίδεψε απευθείας από το Μαϊάμι και ο Νίκος από το Λονδίνο, δείχνοντας με την παρουσία τους ότι το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς ένα ντέρμπι – ήταν υπόθεση τιμής.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι δύο γιοι του Ιβάν κατέβηκαν στα αποδυτήρια, όπου τους περίμενε ένα κλίμα ενθουσιασμού και ανακούφισης. Παίκτες και τεχνικό τιμ αντάλλασσαν αγκαλιές και χαμόγελα, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δέχθηκε προσωπικά τα συγχαρητήριά τους για τον τρόπο με τον οποίο είχε «δέσει» την ομάδα και την είχε οδηγήσει σε δύο συνεχόμενες νίκες σε ντέρμπι – ένα επίτευγμα που πέρσι φάνταζε άπιαστο.

Ο Γιώργος Σαββίδης δεν άργησε να σηκώσει το τηλέφωνο. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο πατέρας του, ο Ιβάν, ο οποίος είχε παρακολουθήσει το παιχνίδι από τη Ρωσία, ζήτησε να μιλήσει ο ίδιος με τον προπονητή και τους παίκτες. Με φανερά συγκινημένη φωνή, συνεχάρη όλους για την εμφάνιση, τη συγκέντρωση και το πάθος τους, υπογραμμίζοντας πως «ο ΠΑΟΚ κερδίζει όταν όλοι παλεύουν ο ένας για τον άλλον».

Ήταν ένα μήνυμα συνέχειας, πίστης και ενότητας — ακριβώς στο σημείο που ο Δικέφαλος χρειάζεται να διατηρήσει το μομέντουμ και την ψυχολογία που χτίζει βήμα-βήμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιβάν Σαββίδης επεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Είχε πράξει το ίδιο και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σε μια δύσκολη καμπή της σεζόν, για να υπενθυμίσει στους ποδοσφαιριστές τη σημασία του να μείνουν ενωμένοι και να παλεύουν ως οικογένεια. Και οι εξελίξεις δείχνουν πως τα λόγια του λειτούργησαν σαν σπίθα.

Από σήμερα κιόλας, οι ρυθμοί αλλάζουν ξανά. Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του το ντέρμπι και στρέφει το βλέμμα του στην ευρωπαϊκή πρόκληση της Πέμπτης με τη Λιλ. Η ομάδα θα προπονηθεί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη και το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) θα αναχωρήσει για τη Γαλλία. Εκεί, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα παραθέσει τη συνέντευξη Τύπου της UEFA, όπου αναμένεται να δώσει ξανά το στίγμα της φιλοσοφίας του: συγκέντρωση, ταπεινότητα και πίστη στη δουλειά.

Στην αποστολή της Λιλ θα βρίσκεται και ο Νίκος Σαββίδης, συνεχίζοντας τη συνήθειά του να συνοδεύει τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά του ταξίδια. Ο ενθουσιασμός στο εσωτερικό του συλλόγου είναι διάχυτος· όλοι αναγνωρίζουν πως η αίσθηση οικογένειας, η πίστη και η σταθερότητα που δείχνει ο οργανισμός, αποτελούν το πιο ισχυρό «όπλο» στην πορεία που ακολουθεί.

Η νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν ήταν απλώς ένα αποτέλεσμα· ήταν το επιστέγασμα μιας νοοτροπίας που χτίζεται ξανά — βήμα το βήμα, νίκη τη νίκη, μήνυμα τη μήνυμα.