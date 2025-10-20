Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός σκόραρε στο 76ο λεπτό για το τελικό 1-1, “σφραγίζοντας” ιδανικά το ντεμπούτο του με τον ΑΡΗ αλλά και εκείνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, όμως, πέτυχε και κάτι ακόμα.

Ο Δώνης είναι πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει για τον Άρη μετά από 522 (!) μέρες, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Γιάννη Φετφατζίδη.

Ο παλαίμαχος, πλέον, άσσος είχε σκοράρει στις 15 Μαΐου 2024, όταν είχε σημειώσει το τελευταίο γκολ στην εκτός έδρας νίκη επί της Λαμίας με 4-2 για τα πλέι οφ. Έκτοτε ο Άρης σημείωσε σε 48 ματς σε όλες τις διοργανώσεις 49 γκολ, όλα από ξένους παίκτες.

Μάλιστα το χθεσινό γκολ ήταν… made in Greece αφού η ασίστ ήρθε από τον Γιάννη Γιαννιώτα που επίσης ήρθε από τον πάγκο περίπου 20 λεπτά μετά τον Δώνη.