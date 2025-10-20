Για πρώτη φορά στη «νέα εποχή» που είπε και μία «γλυκιά ψυχούλα» με ηχητικό χαλί το: «τίνος είναι βρε γυναίκα τα παιδιά, γιούπι για για, γιούπι, γιούπι, για» η ΑΕΚ σε εντός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχε ρόλο κομπάρσου, όχι τόσο γιατί σε υποχρέωσε ο αντίπαλος, αλλά γιατί το επέλεξε ο προπονητής της.

Όταν δίνεις στον αντίπαλο χώρο (μαρκάροντας σε πολλές περιπτώσεις κάτω από τη μεσαία γραμμή) και τη μπάλα σε ποσοστά 65% στο πρώτο μέρος, τότε δείχνεις ότι δεν θέλεις, ή ξέρεις ότι δεν μπορείς να παίξεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο και πας να «κλέψεις» το ματς!

Αν λοιπόν έπαιξες έτσι με τον ΠΑΟΚ, πώς σκοπεύεις να παίξεις με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»; Απλή απορία εκφράζω.

Για ακόμα μία φορά, μετά την πρώτη διακοπή του Σεπτεμβρίου, η ΑΕΚ αντί να «διορθώνεται», να βελτιώνεται και να βγάζει καλύτερη εικόνα ήταν κάτω από τα στάνταρ των φίλων της. Η διακοπή του Σεπτεμβρίου ήρθε μετά το εντός έδρας ματς με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακολούθησαν τα εξής ματς και η ακόλουθη εικόνα της ΑΕΚ:

* Με τον Λεβαδειακό κάκιστο πρώτο ημίχρονο (0-1).

* Με την ΑΕΛ κακό πρώτο ημίχρονο (1-1).

* Με τον Βόλο κάκιστο πρώτο ημίχρονο (1-0).

* Με την Τσέλιε παρά το πολύ γρήγορο προβάδισμα κάκιστη εικόνα και υποτίμηση του αντιπάλου (3-1).

* Με την Κηφισιά τραγικό πρώτο ημίχρονο και από… θαύμα δεν είχε τελειώσει το ματς (2-3).

* Με τον ΠΑΟΚ, κακό ξεκίνημα και στα δύο ημίχρονα και καμία αντίδραση (0-2).

Με την Τσέλιε, ένας ήταν ο παίκτης που η ΑΕΚ έπρεπε να προσέξει και της έκανε χατ τρικ (Κοβάτσεβιτς).

Με την Κηφισιά δύο παίκτες έπρεπε να προσέξει Τετέι και Παντελίδη και έκαναν πάρτι!

Με τον ΠΑΟΚ ήξερες ότι πρέπει να προσέχεις τον Ζίφκοβιτς και τον Κωνσταντέλια, αλλά έκανε προσφορά το κέντρο με το δίδυμο των Γκρούγιτς και Μαρίν, έβαλε και τον απροπόνητο Μουκουντί και τέλος.

Σε αυτά τα τρία ματς η ΑΕΚ δέχθηκε εφτά (7) γκολ! Στα προηγούμενα 13 παιχνίδια είχε παθητικό έξι (6) τερμάτων! Από εκεί που το clean sheet ήταν το σήμα κατατεθέν, τώρα η ΑΕΚ μπάζει από παντού και το χειρότερο είναι ότι ο Θωμάς Στρακόσα είναι πάντα ένας εκ των κορυφαίων σε κάθε ματς.

Είναι θέμα μόνο παικτών; Είναι θέμα ανάλυσης των αντιπάλων; Είναι θέμα υποτίμησης των αντιπάλων; Είναι θέμα προπονητή; Είναι θέμα επιλογών και διαχείρισης; Είναι θέμα μεταγραφών; Διαβάζω διάφορα, αλλά κάποιες φορές η σιωπή είναι «χρυσός».

Άφησα για το τέλος κάτι άλλο. Είχα γράψει ότι από τη στιγμή που ο Ματίας Αλμέιδα, απολύθηκε από την ΑΕΚ πως αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει και εγώ δεν πρόκειται να αναφερθώ ξανά στον «Πελάδο». Αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι οι άμεσες ή οι έμμεσες αναφορές του Μάρκο Νίκολιτς στον Αργεντινό σε κάθε ευκαιρία πριν από κάποιο ματς ή μετά από κάποιο ανεπιτυχές αποτέλεσμα.

Παραθέτω με ημερομηνίες τις παρακάτω ατάκες του:

Στις 20 Ιουνίου στην επίσημη παρουσίασή του ως προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε δηλώσει ευθαρσώς: «Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν θα ντραπεί ποτέ για εμάς».

Στις 2/7 ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά την ήττα από τη Ζούλτε Βάρεγκεμ είχε δηλώσει: «Δεν μου αρέσει ποτέ να χάνω, ούτε στα φιλικά. Δεν μου άρεσε η εμφάνιση μερικών παικτών σήμερα και είδα ότι υπάρχουν κάποια όρια σε αυτά».

Στις 10/7 ο Σέρβος τεχνικός είχε δηλώσει: «Είπα στους ποδοσφαιριστές μου στο ημίχρονο, να προσπαθήσουν να βγάλουν πίεση. Τα παιδιά έχουν ακόμα την πίεση απ’ όλο αυτό που έγινε πέρυσι στα play off με τις έξι ήττες».

Στις 13/8 πριν τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, είχε τονίσει στη συνέντευξη Τύπου με αφορμή την εικόνα της ΑΕΚ στην Κύπρο: «Δεν θα επιτρέψω να τους υποτιμήσουμε γιατί είδαμε στο πρώτο ματς ότι υποφέραμε».

Στις 3/10 μετά την ήττα (την πρώτη του) από την Τσέλιε είχε δηλώσει: «Αναλαμβάνω την ευθύνη. Οι αντίπαλοι ήθελαν περισσότερο τη νίκη, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο για εμάς! Αυτή η ήττα μπορεί να αποτελέσει ένα καλό μάθημα και να μας διδάξει να μην υποτιμούμε τον αντίπαλο. Έχω τις λύσεις και πρέπει να το διορθώσω».

Το ημερολόγιο την Κυριακή έγραφε 19/10. Ο ΠΑΟΚ έκανε…παρέλαση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Νίκολιτς έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Κάθε του κίνηση έβγαζε πανικό. Μετά το τέλος του ματς δηλώνει στη Συνέντευξη Τύπου:

«Έμαθα πολλά πράγματα απόψε, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, η ευθύνη βαραίνει εμένα πρωτίστως. Ήρθαμε να παίξουμε με τους φιλάθλους μας που μας δίνουν ώθηση. Κάποια στιγμή άρχισε να ακούγεται θόρυβος… Το πρόβλημα είναι πέρυσι ότι η ομάδα έκανε έξι σερί ήττες, δεν μπορούσε να ανακάμψει. Δεν θα επιτρέψω αυτό να ξανασυμβεί ακόμα κι αν χρειάζεται να πάρω σκληρές αποφάσεις. Πρέπει να βρω αυτούς που είναι πνευματικά δυνατοί και σαν μηχανή να αποδίδουν αυτό που πρέπει».

Αν βλέπετε ένα συγκεκριμένο μοτίβο «απαντήσεων» δεν κάνετε κανένα λάθος. Αν βλέπετε επαναλαμβανόμενες ατάκες, επίσης βλέπετε σωστά! Αυτό που μένει να δούμε όλοι, είναι αν θα βγάλει αντίδραση η ΑΕΚ στα πολύ κρίσιμα ματς που έρχονται.