Ανησυχία προκάλεσε στο φίλαθλο κοινό η είδηση ότι ο Ρόιστον Ντρέντε διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο 38χρονος πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη το περιστατικό την Παρασκευή (17/10), όπως γνωστοποίησε μέσω Instagram η ερασιτεχνική ομάδα FC De Rebellen, στην οποία αγωνίζεται πλέον.

«Ο Ρόιστον λαμβάνει την κατάλληλη φροντίδα και βρίσκεται σε καλά χέρια. Όλη η ομάδα και οι άνθρωποι γύρω του τού εύχονται ταχεία ανάρρωση. Η οικογένειά του ζητά ιδιωτικότητα και ηρεμία, ώστε να μπορέσει να του προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FC de Rebellen (@fcderebellen)

Ο Ντρέντε ξεκίνησε την καριέρα του από τη Φέγενορντ και το 2007 έκανε το μεγάλο άλμα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες σε Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με πιο γνωστό πέρασμά του εκείνο από την Έβερτον. Το 2023 αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συνεχίζοντας σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Ο Ολλανδός πρώην διεθνής νοσηλεύεται προληπτικά προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη ζωή του, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια του εγκεφαλικού δεν έχουν γίνει γνωστά.