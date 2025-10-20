Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο

Η ληστεία του αιώνα

• Γιατί επέλεξαν τον θησαυρό του Ναπολέοντα Γ’ από την αίθουσα «Απόλλων»

• Οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο Μουσείο

Εκρηξη στις απάτες μέσω τηλεφώνου

Προσοχή – κίνδυνος!

Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωστοι:

1) συστηθούν ως λογιστές

2) συστηθούν ως τραπεζικοί

3) συστηθούν ως ασφαλιστές

4) συστηθούν ως αστυνομικοί

5) συστηθούν ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ

Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη

• Τι να προσέχετε – πώς να το χειριστείτε

Εως και 40% αύξηση των κρουσμάτων εξαπάτησης μέσα σε έναν χρόνο

Κατεχόμενα

Αποτέλεσμα – χαστούκι στην Αγκυρα

• Μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές – 62,76% των ψήφων έλαβε ο Ερχιουρμάν

• Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο Λουξεμβούργο

Μονή Σινά

Τι περιελάμβανε το μενού της χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου

Δύο έρευνες

Νέες τάσεις

Ξαναζεσταμένα και κατεψυγμένα

• Σταματάμε το σπιτικό φαγητό και τρώμε ό,τι βρούμε έτοιμο

Στην Ελλάδα

Παιδιά κατώτερης τάξης το 2026

• Πώς η κοινωνική προέλευση τα κυνηγά εφ’ όρου ζωής

Διαδηλώσεις

Οι Αμερικανοί δεν θέλουν «βασιλιάδες»

• 7.000.000 πολίτες στους δρόμους των ΗΠΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

AEK – ΠΑΟΚ 0-2

Νίκη που δίνει ώθηση

2-0 ο Ολυμπιακός στη Λάρισα

Ο βασιλιάς του Κάμπου και ο Μεντιλίμπαρ

Αρης – Παναθηναϊκός 1-1

Λάθος Ντραγκόφσκι, έβαλε υπογραφή στο συμβόλαιο ο Μπενίτεθ

Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γ. 1-2

Πρώτο διπλό στο Ανφιλντ μετά το 2016