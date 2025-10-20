Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο
Η ληστεία του αιώνα
• Γιατί επέλεξαν τον θησαυρό του Ναπολέοντα Γ’ από την αίθουσα «Απόλλων»
• Οι εκδοχές και τα σενάρια για την εισβολή στο Μουσείο
==========
Εκρηξη στις απάτες μέσω τηλεφώνου
Προσοχή – κίνδυνος!
Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και άγνωστοι:
1) συστηθούν ως λογιστές
2) συστηθούν ως τραπεζικοί
3) συστηθούν ως ασφαλιστές
4) συστηθούν ως αστυνομικοί
5) συστηθούν ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ
Τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για απάτη
• Τι να προσέχετε – πώς να το χειριστείτε
Εως και 40% αύξηση των κρουσμάτων εξαπάτησης μέσα σε έναν χρόνο
==========
Κατεχόμενα
Αποτέλεσμα – χαστούκι στην Αγκυρα
• Μήνυμα σε Ερντογάν από τη συντριβή Τατάρ στις εκλογές – 62,76% των ψήφων έλαβε ο Ερχιουρμάν
• Σήμερα η συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν στο Λουξεμβούργο
==========
Μονή Σινά
Τι περιελάμβανε το μενού της χειροτονίας του Αρχιεπισκόπου
==========
Δύο έρευνες
Νέες τάσεις
Ξαναζεσταμένα και κατεψυγμένα
• Σταματάμε το σπιτικό φαγητό και τρώμε ό,τι βρούμε έτοιμο
Στην Ελλάδα
Παιδιά κατώτερης τάξης το 2026
• Πώς η κοινωνική προέλευση τα κυνηγά εφ’ όρου ζωής
==========
Διαδηλώσεις
Οι Αμερικανοί δεν θέλουν «βασιλιάδες»
• 7.000.000 πολίτες στους δρόμους των ΗΠΑ
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
AEK – ΠΑΟΚ 0-2
Νίκη που δίνει ώθηση
2-0 ο Ολυμπιακός στη Λάρισα
Ο βασιλιάς του Κάμπου και ο Μεντιλίμπαρ
Αρης – Παναθηναϊκός 1-1
Λάθος Ντραγκόφσκι, έβαλε υπογραφή στο συμβόλαιο ο Μπενίτεθ
Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γ. 1-2
Πρώτο διπλό στο Ανφιλντ μετά το 2016