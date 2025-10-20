Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους αρκετές μέρες νωρίτερα τον Νοέμβριο του 2025. Κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα, παρέχοντας μια μικρή οικονομική ανάσα και απλοποιώντας τη διαδικασία πληρωμής για όλους.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα, για πρώτη φορά μόνιμα. Η αλλαγή αυτή απλοποιεί τη διαδικασία και διευκολύνει τους συνταξιούχους, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να παρακολουθούν διαφορετικές ημερομηνίες για κάθε τύπο σύνταξης.

Οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανά ταμείο και ανάλογα με το αν ο συνταξιούχος ήταν μισθωτός ή μη μισθωτός. Οι περισσότεροι θα δουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους στις 27 ή στις 29 Οκτωβρίου 2025, αρκετές μέρες νωρίτερα από ό,τι συνηθιζόταν.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων των συντάξεων Νοεμβρίου 2025 είναι οι εξής:

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Νοεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΙΚΑ

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών)

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις ΝΑΤ

Το ΝΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Δημοσίου

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλουν τις συντάξεις Νοεμβρίου 2025 όπως το Δημόσιο.

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Νοεμβρίου 2025 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο.

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία