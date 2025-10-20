Από σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ο Δακτύλιος επιστρέφει στο κέντρο της Αθήνας υπό αυστηρότερους κανόνες και με σημαντική αύξηση των προστίμων. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παράνομη είσοδος εντός του Δακτυλίου τιμωρείται πλέον με 150 ευρώ, αυξημένο ποσό σε σχέση με προηγούμενες χρονιές (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 6 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας), ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις εντολές της Τροχαίας προβλέπεται φυλάκιση έως ενός έτους.

Το σύστημα «μονά-ζυγά», δηλαδή η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ. με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας, συνεχίζει να ισχύει. Η μεγάλη αλλαγή αφορά την ηλεκτρονική επιτήρηση καθώς εκατοντάδες κάμερες που τοποθετούνται περιμετρικά του Δακτυλίου «διαβάζουν» τις πινακίδες των οχημάτων και εντοπίζουν αυτόματα τους παραβάτες.

Ελεύθερη διέλευση θα έχουν τα παρακάτω οχήματα:

Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

Υβριδικά οχήματα

Οχήματα φυσικού αερίου/υγραερίου

Οχήματα Euro 6 με εκπομπές CΟ2 που δεν ξεπερνούν τα 120g/km για ταξινομήσεις έως 2020 και τα 145g/km για μετά το 2021

Το ωράριο του Δακτυλίου:

Δευτέρα – Πέμπτη: 07:00 – 20:00

Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Εξαιρούνται: Σαββατοκύριακα, αργίες και απεργίες ΜΜΜ

Τα όρια του Δακτυλίου διαμορφώνονται από τις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Ανδρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λ. Αλεξάνδρας.

Το ειδικό σήμα Δακτυλίου φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, για την επιβεβαίωση του εγγράφου, ενώ η έκδοσή του είναι υποχρεωτική για όλους τους οδηγούς που θέλουν να κυκλοφορούν ελεύθερα στον Δακτύλιο.