Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή της οικονομικής βοήθειας προς την Κολομβία, κατηγορώντας τον πρόεδρο της χώρας, Γουστάβο Πέτρο, ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται» στην Κολομβία, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες μορφές βοήθειας αναφέρεται. Η ανάρτηση, όπως συνηθίζει, ήταν γραμμένη με κεφαλαία γράμματα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», υποστηρίζοντας ότι «δεν κάνει τίποτε για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στη χώρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος».

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Πέτρο, ο οποίος κατηγόρησε τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στην Καραϊβική. Η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει τις επιχειρήσεις αυτές ως μέρος της εκστρατείας για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.