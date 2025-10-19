Ουκρανικά drones εξαπέλυσαν επίθεση σε μονάδα φυσικού αερίου στην περιοχή Ορενμπούργκ της Ρωσίας, προκαλώντας πυρκαγιά σε τμήμα της εγκατάστασης, σύμφωνα με δήλωση του τοπικού κυβερνήτη. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Ο κυβερνήτης Γεβγκένι Σόλντσεφ ανέφερε στο επίσημο κανάλι του στο Telegram ότι κανένας εργαζόμενος δεν τραυματίστηκε, ενώ η μονάδα υπέστη μερικές ζημιές από την επίθεση.

Ο ίδιος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν επιχειρήσει να πλήξουν βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς να την κατονομάσει, στην πόλη Ορσκ, κοντά στα σύνορα με το Καζακστάν.

Σε βίντεο που είχε αναρτηθεί τότε στο Telegram, το οποίο δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί, εμφανιζόταν αντικείμενο να προσκρούει σε εγκατάσταση που παρουσιαζόταν ως το διυλιστήριο πετρελαίου Ορσκνεφτεοργκσιντέζ στην Ορσκ.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές υποδομές από τον Αύγουστο, επιδιώκοντας να διαταράξει τον εφοδιασμό καυσίμων και να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας.