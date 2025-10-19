Η Ryanair βρέθηκε για ακόμη μία φορά αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη για την πολιτική της σχετικά με το χρέος χειραποσκευής, μια πρακτική που εδώ και χρόνια προκαλεί αντιδράσεις. Το Πρωτοδικείο Εμπορικών Υποθέσεων αρ. 2 της Γρανάδα καταδίκασε την εταιρεία να καταβάλει 66 ευρώ σε επιβάτη, τον οποίο είχε αναγκάσει να πληρώσει επιπλέον για τη μεταφορά της χειραποσκευής του σε πτήση από την Πολωνία προς τη Μάλαγα.

Η υπόθεση αφορά έναν κάτοικο της Γρανάδας που, στις 9 Αυγούστου του 2024, ταξίδευε με τη Ryanair από το Βρότσλαβ (Πολωνία) στη Μάλαγα. Ο επιβάτης είχε μαζί του μια βαλίτσα 10 κιλών, η οποία πληρούσε όλες τις προδιαγραφές για να θεωρηθεί χειραποσκευή, αλλά το προσωπικό της εταιρείας τον υποχρέωσε να καταβάλει το επιπλέον ποσό.

Η απόφαση του δικαστηρίου —στην οποία δεν χωρά πλέον έφεση— στηρίζεται τόσο στη νομοθεσία της Ισπανίας όσο και στους κανόνες του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, οι οποίοι ρητά απαγορεύουν στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν την απλή μεταφορά χειραποσκευής μέσα στην καμπίνα.

Ο δικαστής υπενθύμισε τη σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) από το 2014, σύμφωνα με την οποία η μη καταγεγραμμένη χειραποσκευή θεωρείται “απαραίτητο στοιχείο του ταξιδιού”. Ως εκ τούτου, κάθε αεροπορική εταιρεία είναι υποχρεωμένη να τη μεταφέρει χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση.

Η απόφαση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο μεταφορέας υποχρεούται να μεταφέρει δωρεάν στην καμπίνα τα αντικείμενα και τους σάκους που φέρει ο ταξιδιώτης μαζί του, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αγοράζονται στα καταστήματα του αεροδρομίου».

Το δικαστήριο επιδίκασε επίσης στη Ryanair την καταβολή των τόκων και των δικαστικών εξόδων, επισημαίνοντας ότι ο ενάγων είχε πλήρως συμμορφωθεί με τους κανόνες βάρους και μεγέθους της χειραποσκευής.

Η απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων καταδικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια προσπαθούν να περιορίσουν τις “κρυφές χρεώσεις” των λεγόμενων low-cost εταιρειών.

Για τους καταναλωτές, η απόφαση αποτελεί σημαντικό προηγούμενο, επιβεβαιώνοντας ότι η βασική χειραποσκευή δεν μπορεί να θεωρείται «προαιρετική υπηρεσία» αλλά αναφαίρετο δικαίωμα του επιβάτη.

Η Ryanair δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τη νέα καταδίκη, η οποία όμως ενισχύει την πίεση προς τις εταιρείες χαμηλού κόστους να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μια μικρή νίκη για τον επιβάτη της Γρανάδας, αλλά και μια μεγάλη επιβεβαίωση για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών που κουβαλούν απλώς… τη χειραποσκευή τους.