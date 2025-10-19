Η νέα γενιά ταξιδιωτών της Κίνας έχει βρει τον δικό της τρόπο να βλέπει τον κόσμο — με ελάχιστα χρήματα, αστραπιαίο ρυθμό και στρατιωτική πειθαρχία. Τους αποκαλούν «τουρίστες ειδικών δυνάμεων» (special forces tourists), και το όνομά τους δεν είναι τυχαίο: σε λίγες μόνο ημέρες, επισκέπτονται δεκάδες αξιοθέατα, κοιμούνται όπου βρουν και καταγράφουν κάθε λεπτό της περιπέτειάς τους στο διαδίκτυο.

Δύο τέτοιοι ταξιδιώτες, οι Ουανουάν Χαν και Πίπι Τανγκ από τη Σανγκάη, έγιναν viral όταν διηγήθηκαν το διήμερο ταξίδι τους στο Χονγκ Κονγκ. Ξεκίνησαν πριν χαράξει, έκαναν ντους στο αεροδρόμιο και μέσα σε 48 ώρες επισκέφθηκαν 14 σημεία ενδιαφέροντος, ξοδεύοντας μόλις 360 δολάρια. Κοιμήθηκαν ελάχιστα, περπάτησαν χιλιάδες βήματα και δεν πλήρωσαν ξενοδοχείο.

«Μας γεμίζει να βλέπουμε τόσα πολλά μέρη σε τόσο λίγο χρόνο, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα», λέει η Χαν. Μέχρι το 2026, το ζευγάρι σκοπεύει να έχει επισκεφθεί όλες τις κινεζικές επαρχίες.

Η φιλοσοφία τους συνδυάζει ταχύτητα, αντοχή και οργάνωση — στοιχεία που θυμίζουν στρατιωτική εκπαίδευση. «Το δίκτυο των ταχυδρομικών τρένων μας βοηθά να κινούμαστε γρήγορα», εξηγεί ο Τανγκ. Συχνά επιλέγουν νυχτερινά δρομολόγια για να μην πληρώνουν διαμονή, μετατρέποντας το ταξίδι σε έναν αδιάκοπο μαραθώνιο εμπειριών.

Η τάση γεννήθηκε μέσα από τα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα RedNote και Douyin, όπου χιλιάδες νέοι ανεβάζουν οδηγούς επιβίωσης: αναλυτικά δρομολόγια, χάρτες, φθηνά φαγητά και συμβουλές για μετακινήσεις. Ο καθηγητής Μινγκμίνγκ Τσενγκ, διευθυντής του Social Media Research Lab στο Πανεπιστήμιο Curtin της Αυστραλίας, θεωρεί ότι το φαινόμενο αντικατοπτρίζει τη μεταπανδημική αγωνία του χρόνου. «Οι νέοι αισθάνονται ότι αν δεν ζήσουν τώρα, θα το μετανιώσουν αργότερα», εξηγεί.

Κάποιοι, όμως, το φτάνουν στα άκρα. Φωτογραφίες που έγιναν viral δείχνουν ταξιδιώτες να κοιμούνται σε McDonald’s ανοιχτά όλο το 24ωρο, σε αλυσίδες εστιατορίων ή σε internet café. Η Κλόε Τσάι, μια νεαρή τουρίστρια, παραδέχθηκε ότι πέρασε μια νύχτα σε McDonald’s του Χονγκ Κονγκ για να γλιτώσει τα υπέρογκα κόστη των ξενοδοχείων. «Ξόδεψα μόλις 106 δολάρια σε τρεις μέρες, αλλά δεν ένιωθα ασφαλής. Δεν θα το ξανακάνω», είπε.

Παρά την πρωτοφανή αύξηση επισκεπτών —25,5 εκατομμύρια από την ηπειρωτική Κίνα μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025—, το Χονγκ Κονγκ καταγράφει πτώση 1,9% στις λιανικές πωλήσεις. Η καθηγήτρια Μίμι Λι του Πολυτεχνείου του Χονγκ Κονγκ εξηγεί ότι, αν και οι αριθμοί των αφίξεων αυξάνονται, «η κατανάλωση ανά τουρίστα έχει πέσει δραματικά». Πολλοί επισκέπτες δεν μένουν τη νύχτα, δεν τρώνε σε εστιατόρια και περιορίζονται σε δωρεάν αξιοθέατα.

Ωστόσο, η Λι βλέπει και θετική πλευρά: «Αυτοί οι νέοι μπορεί σήμερα να ξοδεύουν ελάχιστα, αλλά αύριο, όταν αποκτήσουν οικονομική άνεση, θα επιστρέψουν ως τουρίστες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη».

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ, αντιλαμβανόμενη τη νέα πραγματικότητα, προσπαθεί να προσαρμόσει τον τουρισμό της εποχής Gen Z: προωθεί τοπικά εργοστάσια, οικοτουρισμό στα βουνά και πιο αυθεντικές εμπειρίες πέρα από τα γνωστά ορόσημα.

Οι «ειδικές δυνάμεις» τουρισμού ίσως να μην αφήνουν ακόμη μεγάλα έσοδα, αλλά αφήνουν πίσω τους κάτι πιο πολύτιμο — ένα νέο μοντέλο ταξιδιώτη: ανήσυχο, δημιουργικό και αποφασισμένο να ζήσει όσο περισσότερα μπορεί, όσο πιο φτηνά γίνεται.